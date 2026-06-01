Кравцов: первый ЕГЭ-2026 прошел без утечек и сбоев

Первые результаты будут известны уже 12 июня.

Первый Единый государственный экзамен 2026 года состоялся в штатном режиме, без срывов и утечек материалов в сеть. Об этом заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня прошел первый Единый государственный экзамен по трем предметам — история, литература и химия. Общее количество школьников, которые сдавали эти три предмета — 231 тысяча. Экзамен прошел без сбоев, организованно, никаких утечек экзаменационных материалов не было. Первые результаты ребята получат, начиная с 12 июня», — сообщил министр.

По его словам, ведомство рассчитывает, что уже 12-13 июня все итоги по этим дисциплинам будут известны. Кравцов также подчеркнул, что система образования полностью готова к проведению итоговой аттестации, а ситуация находится на постоянном контроле как в министерстве, так и в Рособрнадзоре.

