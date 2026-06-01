Москвичек привлекают в вебкам-индустрию под видом работы в офисе

Несколько жительниц Москвы сообщили о схеме привлечения в вебкам-индустрию под видом трудоустройства на офисные должности. Об этом стало известно из опубликованных в сети рассказов соискательниц, которые откликались на объявления о работе с высокой заработной платой в офисе на Лубянском проезде.

По словам девушек, в вакансиях указывались позиции HR-специалиста, контент-мейкера, SMM-менеджера или модели. Однако во время собеседований кандидаткам предлагали вести онлайн-трансляции.

Соискательницы также рассказали, что в процессе отбора их просили фотографироваться с паспортом и проходить стажировку без заключения трудового договора.

Как утверждает одна девушка, после осознания сути предлагаемой работы она решила отказаться от работы. При этом, по ее версии, на нее оказывали психологическое давление, а покинуть офис удалось только после вмешательства знакомых.

Сейчас с этой историей разбирается полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что онлайн-платформы могут использоваться для вовлечения женщин в сексуальную эксплуатацию. По данным исследования, из 63 тысяч объявлений, размещенных на 12 популярных интернет-ресурсах, более половины содержали признаки торговлей людьми.

