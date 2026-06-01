«Все рождаются гениальными»: Газманов подвел итоги конкурса «Родники.дети»

За звание лучших боролись 25 участников из России и Белоруссии.

В Томске завершился финал третьего сезона всероссийского детского конкурса «Родники.дети». Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Главный приз жюри присудило вокалистке из Татарстана Софии Фадеевой. Исполнительница покорила их еврейской народной песней «Хава нагила».

Награду за лучший вокально-инструментальный ансамбль вручили группе «Металлический лес», лучшим автором детской песни стал Мартин Ведерников, а песней-победительницей — классическая композиция «Вот тогда ты пожалеешь, Куликова» в исполнении Ильи Афонина. Приз зрительских симпатий получил музыкант Алексей Майков, награда «За сохранение культурного наследия» досталась трио «Хыял», а специальная премия от VK Видео «В ритме ВК» — Игорю Нарижнему. При этом лучшим исполнителем в категории 7-9 лет стала Мария Маркова-Бутырская, среди детей 10-13 лет победу одержал Дамир Набиев, а среди конкурсантов 14-17 лет — Александра Козловская.

Этот конкурс — часть национального проекта народного артиста России Олега Газманова «Родники». В 2026 году организаторы приняли около двух тысяч заявок, из которых в финал пробились 25 лучших вокалистов из 15 регионов России и Белоруссии. Талантов оценивали заслуженные артистки России Пелагея (Пелагея Ханова) и Зара (Зарифа Мгоян), а также многие другие звезды отечественной сцены. При этом судейскую коллегию возглавил сам Олег Газманов.

«Я вообще считаю, что все дети рождаются гениальными и счастливыми. Потом мы их воспитываем, они становятся взрослыми и несчастными. Наша задача сделать так, чтобы вот эта детскость перешла у нас во взрослый фестиваль и чтобы мы подхватили этот творческий посыл», — подчеркнул Газманов.

Певица Пелагея восхитилась серьезным отношением финалистов к музыке, заявив, что взрослым есть чему у них поучиться.

«Уже в таком раннем возрасте эти замечательные дети выбрали для себя такое важное служение — служение музыке. Действительно, талант — это очень важно, но то, насколько ты к нему относишься трепетно и ответственно, зависит и от родителей, и от самих детей. Всегда очень вдохновляет, когда видишь, что молодое поколение уже даже лучше, чем мы», — сказала артистка.

Зара при этом отметила, что дети не просто хорошо поют, но еще и отлично держатся на сцене, качественно работая со зрителями.

«В таком юном возрасте они не только хорошо поют, они знают, что они делают на сцене. Они служат сцене, они работают со зрителем, с каждым отдельным человеком. Это поражает», — сказала певица.

