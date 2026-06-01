Лихачев: любой взрыв на ЗАЭС может привести к катастрофе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Отсутствие должной реакции со стороны МАГАТЭ позволяет ВСУ приближаться к опасной черте.

ВСУ на протяжении прошедшей ночи не прекращали наносить удары по Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава «Росатома». Как подчеркнул Алексей Лихачев, любой взрыв может привести к потере водо- и энергоснабжения блока и, как следствие, к ядерному взрыву.

Также, по его словам, отсутствие должной реакции со стороны МАГАТЭ позволяет ВСУ «шаг за шагом приближаться к опасной черте». Речь, в том числе о недавнем ударе беспилотника, в результате которого была пробита стена машинного зала.

Отношение европейских лидеров к атомной безопасности Алексей Лихачев планирует сегодня обсудить с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил об угрозе потери энергоблока после удара беспилотника ВСУ по машинному залу. По его словам, дрон упал в нескольких метрах от стены реакторного отделения, однако до самого реактора оставалось значительное расстояние. Даже мощный беспилотник не способен напрямую привести к выбросу радиации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.