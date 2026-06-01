Тайный спутник Загитовой: с кем фигуристку заметили в Екатеринбурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После загадочного фото со спины личность молодого человека гимнастки начали активно обсуждать.

Личная жизнь фигуристки Алины Загитовой снова оказалась в центре внимания поклонников. В начале мая олимпийская чемпионка опубликовала романтичный снимок с мужчиной, но показала его только со спины.

После этого в сети начали гадать, кто находится рядом с фигуристкой: бизнесмен, блогер, артист или человек, не связанный с публичной сферой.

Интрига усилилась после появления Загитовой в Екатеринбурге. Фигуристка пришла на поединок боксеров Дмитрия Бивола и Михаэля Айфертора не одна. После боя она вместе со своим спутником подошла поздравить Бивола с победой, и в этот момент камеры впервые запечатлели молодого человека рядом с Алиной.

По данным журналистов, спутником Загитовой может быть 18-летний Артем Чечихин — сын продюсера Юрия Чечихина. Сама фигуристка публично отношения не комментировала.

«Семья — это главное»

Ранее Алина признавалась, что со временем иначе взглянула на вопрос семьи и личной жизни. В интервью блогеру Nikki Seey она говорила, что раньше ставила на первое место работу и амбиции, но затем ее отношение изменилось.

«Конечно, семья — это главное. Раньше я думала наоборот: все, я буду работать, я буду бизнесвумен, вот это все. Но, естественно, без мужчины, без семьи никуда», — признавалась прославленная фигуристка.

Загитова неоднократно отмечала, что долго откладывала романтические отношения из-за спорта. В период активной карьеры в приоритете для нее были тренировки, соревнования и олимпийская мечта. После завершения профессиональных выступлений у спортсменки, судя по всему, появилось больше пространства для личной жизни.

«Я очень хочу деток, это безусловно. Очень хочу семью понимающую. Это сложная тема. У меня такой жизненный принцип — жить здесь и сейчас. Ты не знаешь, когда найдешь свою судьбу. Я ее не ищу — она сама придет в нужное время», — заявила Алина Загитова в интервью Евгении Медведевой.

Романы, слухи и кольцо на пальце

Поклонники теперь пытаются понять, как давно фигуристка может быть в отношениях. Еще зимой она начала делиться в социальных сетях фотографиями роскошных букетов и других подарков, однако имени возможного избранника не называла.

При этом год назад Загитова признавалась, что ей непросто строить романтические отношения. По словам спортсменки, мужчин может отпугивать ее известность, самостоятельность и высокий статус. При этом на свидания ее приглашают, но затем общение нередко сходит на нет.

«Никто не будет знать, есть ли у меня отношения, и никто не будет знать об их отсутствии, естественно. Я об этом скажу только тогда, когда у меня будет колечко на пальчике, когда выйду замуж. Я приняла для себя вот такую историю. Понимаю, всем интересно… Я немного засмущалась, говоря на эту тему… Каждый сам выбирает, показывать ему отношения или нет. Для меня лучший способ этого не делать. Потому что разные случаются истории. Есть куча примеров того, как люди расстаются, и какие-то недопонимания случаются в отношениях», — откровенничала фигуристка, беседуя с телеведущей и гимнасткой Ляйсан Утяшевой.

Ранее Загитовой уже приписывали романы с известными мужчинами, среди которых были хоккеисты Кирилл Капризов и Дмитрий Воронков. После одного из светских мероприятий появились и слухи о возможной связи фигуристки с рэпером Егором Кридом. Сама Алина обычно реагировала на подобные разговоры с улыбкой и подробностей не раскрывала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.