Иран приостанавливает переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

По данным СМИ обмен сообщениями между двумя странами через посредников на данный момент прекращен. К таким решениям исламская республика пришла в знак протеста против действий Израиля в Ливане.

Как заявили иранские представители, диалог не будет продолжен, пока операции Израиля в Газе и Ливане не завершатся, а также не будут выведены силы ЦАХАЛ с «оккупированных территорий».

Кроме того, а Корпусе стражей исламской революции (КСИР) рассматриваются и возможные рычаги давления для достижения вышеназванных целей. В том числе речь идет о вероятном перекрытии Ормузского пролива.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился расширить военную операцию против движения «Хезболла» на территории Ливана. По его словам, подразделения ЦАХАЛ уже пересекли реку Литани, заняли ряд стратегически важных позиций и установили контроль над хребтом Бофор.

