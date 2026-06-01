До трагедии в школе: что в поведении ребенка родители обязаны заметить заранее

Детская злость редко появляется из ниоткуда — чаще взрослые слишком поздно обращают внимание на первые сигналы.

Когда дети совершают страшные поступки, родители часто спрашивают одно и то же: как это вообще могло случиться? Почему ребенок стал агрессивным? Почему дети идут на жестокость?

И главное — как защитить ребенка, если первые тревожные признаки уже появились, но семья еще не понимает, насколько все серьезно?

Агрессия у школьников не всегда означает, что ребенок психически нездоров или обязательно способен на преступление. Но агрессия у детей требует внимания. Родители должны видеть не только оценки, кружки и подготовку к экзаменам, но и то, как ребенок общается, злится, переживает конфликты и занимает место среди сверстников.

О том, почему дети проявляют агрессию и как защитить ребенка от опасного шага, в беседе с 5-tv.ru рассказал руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

Агрессия в школе

По словам эксперта, агрессия у школьников сама по себе не является чем-то необычным. Дети растут в группе, сравнивают себя с другими, спорят, конкурируют и пытаются понять свое место в школьной иерархии. Проблема начинается тогда, когда агрессия у детей не встречает границ.

«Агрессия школьников — естественная вещь. Из-за того, что нужно занимать свое место в иерархии школьной», — объяснил Сергей Ениколопов.

То есть дети могут злиться, конфликтовать и проверять силу друг друга. Но если родители, учителя и другие взрослые не замечают, что ребенок все чаще действует через давление, угрозы или унижение, обычный конфликт может стать опасной нормой.

Поэтому родители должны смотреть не только на то, стал ли ребенок жертвой, но и на то, не становится ли он сам источником страха для других детей.

Где взрослые слепы

Сергей Ениколопов отметил, что агрессивное поведение может закрепляться, если взрослые вовремя его не останавливают. Речь не о том, чтобы каждую детскую ссору превращать в расследование, а о том, чтобы родители и школа видели повторяющиеся действия: травлю, запугивание, постоянные вспышки злости, жестокие шутки, желание унижать.

Если дети понимают, что агрессия помогает получить статус, внимание или власть, они могут повторять такое поведение. Если родители считают, что «мальчики просто дерутся», «дети сами разберутся» или «надо быть жестче», они могут пропустить момент, когда ребенок перестает управлять своей злостью.

Чтобы понять, как защитить ребенка, важно помнить: опасны не только внезапные вспышки. Опасны изменения в поведении, которые повторяются и усиливаются.

Экзамены не главное

Часто родители связывают агрессию детей с экзаменами. Но, по словам эксперта, экзамены чаще связаны не с нападением на других, а с внутренним напряжением и аутоагрессивным поведением.

«Экзамены меньше всего. Экзамены больше связаны с аутоагрессивным поведением», — сказал Сергей Ениколопов.

Перед экзаменами родители должны особенно внимательно следить за подавленностью ребенка, страхом, ощущением провала и фразами о «ненужности».

При этом объясняь проявления агрессии стресом из-за экзаменов нельзя. Если ребенок угрожает, унижает, срывается на других детей или говорит о мести, родителям нужно реагировать, а не ждать окончания учебного года.

Первые звоночки

Родители могут заметить проблему раньше, если знают обычное состояние своего ребенка. Именно поэтому эксперт подчеркивает: внимание должно быть не разовым, а постоянным.

«Родители должны с самого начала быть внимательными к своему ребенку. Тогда они заметят изменения настроения», — отметил Сергей Ениколопов.

Тревожными сигналами могут быть резкая замкнутость, постоянная раздражительность, разговоры о ненависти к одноклассникам, жестокие фантазии, удовольствие от чужого страха, резкое падение интереса к обычным делам, уход в агрессивные сообщества, отказ говорить о школе.

Родители должны насторожиться и тогда, когда ребенок внезапно начинает скрывать переписки, приносит домой чужие вещи или рассказывает о травле так, будто это смешно.

Как защитить ребенка в такой ситуации? Не начинать с крика и угроз. Сначала нужно понять, что происходит: ребенок стал жертвой, наблюдателем, участником травли или уже сам опасно срывается.

Не давить

Если речь идет о стрессе из-за учебы, родители часто ухудшают ситуацию своими ожиданиями. Ребенок может бояться не самой оценки, а реакции семьи. Особенно тяжело детям, когда они чувствуют, что провал на экзамене разрушит не их планы, а амбиции родителей.

«Очень важна поддержка, не давить на ребенка, не начинать рушить все жизненные цели, идеалы и амбициозные проекты родителей, а не детей. Чтобы не было мощного стресса, мол „как я буду смотреть в глаза своим родителям“», — объяснил эксперт.

Родители должны разделять свои ожидания и реальную жизнь ребенка. Если дети слышат только «ты обязан», «ты нас опозоришь», «без этого у тебя ничего не будет», тревога может стать невыносимой. Как защитить ребенка? Поддерживать, снижать давление, обсуждать запасные варианты и показывать: ошибка не делает его чужим для семьи.

Связь с другими

Еще один способ заметить опасность — общаться не только со своим ребенком, но и с родителями его одноклассников. По словам Ениколопова, информация о буллинге часто приходит не от жертвы, а от свидетеля.

«Я бы посоветовал быть на связи с другими родителями одноклассников своих детей, потому что известно, что о буллинге чаще всего сообщает мама школьника, который является наблюдателем. Он жалуется маме, мама жалуется вверх. Не жертва, естественно», — отметил специалист.

Это важный пункт для родителей. Дети, которых травят, могут молчать из стыда или страха. Дети, которые видят травлю, иногда рассказывают дома больше. Поэтому контакт между семьями помогает раньше заметить, что в классе растет напряжение.

