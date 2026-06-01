Для хорошего урожая: как и чем подкормить яблони в июне 2026 года
В течение сезона яблони необходимо подкармливать три-четыре раза
Дачникам нужно удобрять деревья минимум четыре раза в год.
В течение сезона яблони нужно подкармливать три-четыре раза. Количество и качество урожая напрямую зависит от частоты внесения удобрений. О том, как правильно ухаживать за прихотливыми деревьями, читайте в статье URA.RU.
Сколько раз в году подкармливают яблони?
Всего яблони за сезон нужно подкармливать три-четыре раза: в апреле, мае, в июне–июле и осенью после сбора урожая. Перед периодом налива плодов — в первый месяц лета — деревьям нужно уделить особое внимание, поскольку от этого зависит количество будущих яблок.
Эксперты рекомендуют начинать подкармливать яблони за две недели до начала налива плодов. При этом стоит понимать, что в зависимости от региона эта дата варьируется. Например, в средней полосе России налив обычно приходится на вторую половину июня, в то время как в северных — налив возможен с конца июня до августа в зависимости от погодных условий.
Какие питательные вещества нужны яблони в июне?
Среди ключевых элементов можно выделит азот, фосфор и калий. Первый — отвечает за развитие молодых побегов, второй — повышает качество плодов и помогает дереву усваивать другие питательные вещества, а третий — непосредственно влияет на вкус будущих яблок.
Еще в подкормку можно добавлять магний, кальций, бор и цинк. Для удобрения яблонь в Россельхозцентре рекомендуют использовать минеральные и органические удобрения, например, компост. Он является источником многих питательных веществ и укрепляет почву. Подойдет также перепревший навоз.
Как правильно вносить удобрения под яблони?
Существует два основных способа внесения удобрений для яблони: корневой и листовой. Первый — самый популярный. При его использовании удобрения вносят прямо в почву, под дерево.
Листовой метод предполагает распыление удобрения на листья яблони. Он удобен тем, что обеспечивает быструю доставку полезных веществ к растению. Для его реализации нужно заранее подготовить раствор: развести удобрения в воде в соответствии с рекомендациями на упаковке.
