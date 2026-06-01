Для хорошего урожая: как и чем подкормить яблони в июне 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дачникам нужно удобрять деревья минимум четыре раза в год.

В течение сезона яблони нужно подкармливать три-четыре раза. Количество и качество урожая напрямую зависит от частоты внесения удобрений. О том, как правильно ухаживать за прихотливыми деревьями, читайте в статье URA.RU.

Сколько раз в году подкармливают яблони?

Всего яблони за сезон нужно подкармливать три-четыре раза: в апреле, мае, в июне–июле и осенью после сбора урожая. Перед периодом налива плодов — в первый месяц лета — деревьям нужно уделить особое внимание, поскольку от этого зависит количество будущих яблок.

Эксперты рекомендуют начинать подкармливать яблони за две недели до начала налива плодов. При этом стоит понимать, что в зависимости от региона эта дата варьируется. Например, в средней полосе России налив обычно приходится на вторую половину июня, в то время как в северных — налив возможен с конца июня до августа в зависимости от погодных условий.

Какие питательные вещества нужны яблони в июне?

Среди ключевых элементов можно выделит азот, фосфор и калий. Первый — отвечает за развитие молодых побегов, второй — повышает качество плодов и помогает дереву усваивать другие питательные вещества, а третий — непосредственно влияет на вкус будущих яблок.

Еще в подкормку можно добавлять магний, кальций, бор и цинк. Для удобрения яблонь в Россельхозцентре рекомендуют использовать минеральные и органические удобрения, например, компост. Он является источником многих питательных веществ и укрепляет почву. Подойдет также перепревший навоз.

Как правильно вносить удобрения под яблони?

Существует два основных способа внесения удобрений для яблони: корневой и листовой. Первый — самый популярный. При его использовании удобрения вносят прямо в почву, под дерево.

Листовой метод предполагает распыление удобрения на листья яблони. Он удобен тем, что обеспечивает быструю доставку полезных веществ к растению. Для его реализации нужно заранее подготовить раствор: развести удобрения в воде в соответствии с рекомендациями на упаковке.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как правильно ухаживать за смородиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.