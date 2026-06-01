На Кузбассе охотник спутал подростка со зверем и застрелил его

Трое мужчин задержаны, следствие ходатайствует об аресте.

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летнего юноши, которого застрелили в лесу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

Ночью 31 мая недалеко от села Междугорное было найдено тело несовершеннолетнего. По версии следствия, причиной смерти стало проникающее огнестрельное ранение головы. В ходе совместной работы следователей, криминалистов СК и оперативников ГУ МВД удалось быстро выйти на след преступников — трое мужчин в тот момент находились на охоте.

Роковой спуск курка произошел после того, как двое товарищей указали одному из охотников на цель, которой оказался живой человек.

Все трое подозреваемых уже схвачены. Проводятся необходимые процессуальные действия и решается вопрос о предъявлении официального обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

