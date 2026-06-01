«Не будьте обманутыми»: брат Лерчек ответил тем, кто не верит в ее рак

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; Instagram*/ler_chek; 5-tv.ru

В качестве доказательства он показал медицинские документы.

У блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) началась шестая процедура химиотерапии. Брат девушки, Родион, опубликовал на ее странице в социальных сетях видео из больничной палаты.

Парня возмущает, что интернет-пользователи до сих пор обсуждают версию о том, что онкология Лерчек — это постановка. Чтобы развеять все сомнения, он даже показал медицинскую карту блогера.

«Меня на самом деле очень сильно поражает, что многие люди не верят в то, что моя сестра болеет раком. Я, наверное, был бы очень гениальным сценаристом, если бы мы это все продумали. Так что, пожалуйста, не будьте обманутыми, не верьте всему, что пишут в интернете, потому что там могут написать любое», — отметил Родион.

Сама Лерчек добавила, что до конца курса ей осталось пройти еще три процедуры химиотерапии. Рак желудка четвертой стадии с метастазами у блогера обнаружили весной этого года вскоре после рождения четвертого ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лерчек устроила распродажу своих вещей. Однако сама девушка отказалась выходить к покупателям, вместо нее с ними общался брат Родион.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.