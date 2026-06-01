Фильм «Красный шелк» покажут на Международном фестивале китайского кино

Фото: Кадр из х/ф «Красный шелк», реж.: Андрей Волгин, 2025г.

Показы российско-китайского детектива пройдут в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.

Фильм «Красный шелк» покажут в рамках Международного фестиваля китайского кино, который пройдет с 8 по 14 июня в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. Картину представит компания Art Pictures Distribution, которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа».

Фестиваль организован РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства. Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Государственного управления КНР по делам кинематографии. В фестивальную афишу вошли заметные российские и китайские картины последних лет.

«Взаимный интерес российского и китайского зрителя к современному национальному кинематографу наших стран подтверждает уважение и дружбу между двумя народами. Мы рады продолжить ежегодную традицию перекрестных кинопоказов в рамках культурного обмена между Россией и Китаем. Обширная география показов позволит зрителям из разных регионов России познакомиться с богатством жанров киноиндустрии Китая», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Красный шелк» — шпионский детектив российско-китайского производства. Действие картины разворачивается в 1927 году в Транссибирском экспрессе, где под видом пассажиров скрываются разведчики и преступники, охотящиеся за секретными документами. Главные роли исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи и Ян Цзыхуа.

«Красный шелк» стал одним из самых заметных международных российско-китайских кинопроектов последних лет. Он получил статус национального фильма как в России, так и в Китае, и стал, благодаря китайскому прокату, самым успешным российским фильмом за рубежом в 2025 г. Картина была продана в десятки стран мира, получила престижные российские и международные награды. Сейчас мы продолжаем вселенную фильма сиквелом «Черный шелк» и уверены, что новый проект достойно продолжит успех франшизы на российском и международном рынках», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

В российском прокате «Красный шелк» собрал 688 миллионов рублей, а в китайском — 1,8 миллиона долларов. Права на показ фильма проданы уже в 48 стран.

«Красный шелк» — это история, в которой органично переплелись масштабное зрительское кино, эстетика ретро-детектива и важный исторический контекст, объединяющий Россию и Китай. Для нас особенно ценно, что фильм продолжает свою фестивальную жизнь именно в рамках Фестиваля китайского кино — пространства, где рождается живой культурный диалог. Очевидно, что интерес к совместным международным проектам растет, и мы уверены, что такие картины формируют новую точку притяжения для аудитории обеих стран», — сказала генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина.

По словам генерального директора РОСКИНО Эльзы Антоновой, фестиваль дает российским зрителям возможность увидеть разные стороны современной китайской киноиндустрии и продолжает культурный обмен между двумя странами.

«Фестиваль китайского кино — великолепная возможность для знакомства с разнообразием китайской киноиндустрии, которая сегодня находится на очень высоком уровне. Мы рады продолжить в 2026 году этот культурный обмен, который укрепляет гуманитарные связи между двумя странами», — заявила она.

В Екатеринбурге «Красный шелк» покажут 10 июня, в Москве — 13 июня, во Владивостоке — 14 июня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС