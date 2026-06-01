Сейчас вылетит птичка: как на улицах Москвы зарабатывают на фото с пернатыми

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexander Legky; 5-tv.ru

Стоимость снимка на телефон с голубем или попугаем стартует от тысячи рублей за один кадр.

Крупные штрафы могут грозить фотографам, которые сколачивают прибыльный бизнес на голубях. Улицы городов сегодня заполонили владельцы птиц, которые предлагают сделать эффектные снимки. А затем — требуют баснословные деньги за пару фотографий. Тем, кто отказывается выкладывать целое состояние за фотографии сомнительного качества, начинают угрожать. В этом убедилась корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина.

Воробьевы горы. Фотосессия с голубями в самом разгаре. Через несколько минут те, кто сами зарабатывают на фото- и видеосъемке, испугаются нашей камеры и разлетятся в неизвестных направлениях.

На улицах города вновь появляются нелегальные фотографы с птицами. Прохожим предлагают сделать снимки с павлиньими голубями, орлами, попугаями и другими ручными пернатыми — нередко без каких-либо документов и разрешений.

Спрос большой. Ожидаем своей очереди. Фотограф освобождается и сразу озвучивает цену услуги: детский — тысяча, взрослый — две.

За такие деньги предлагают снимки только на телефон. Ни о каком профессиональном оборудовании речи не идет. Фотограф — самоучка, она же — хозяйка птиц, ловко усаживает пернатых на клиента и приступает к работе.

Фотосессия окончена. Переводим две тысячи рублей некоему Дмитрию. Возвращаемся в качестве журналистов. К этому моменту прибыл, по всей видимости, еще один владелец голубей.

Уже несколько метров мы молча идем с этим молодым человеком, который забрал птиц. Он не может ответить на вопросы: почему он их забрал, кто он такой и есть ли у девушки, вероятно, знакомой этого мужчины, документы ветеринарные, как минимум, на этих птиц.

Хозяин с птицами сел в такси и уехал. А его коллега повела себя иначе.

«Теперь птица, с которой я сфотографировалась за две тысячи рублей, находится у журналиста в руках абсолютно бесплатно. Ее хозяйка куда-то убежала», — отметила корреспондент.

Журналисты вызвали сотрудников полиции.

«Как-то это детям и тем, кто хочет сфотографироваться, прививает какие-то ложные ценности. То есть погладить птичку и совершенно не задуматься, что ей плохо, что ей больно», — говорят прохожие.

Улица Никольская, самый центр Москвы. В нескольких метрах от Кремля тоже эксплуатируют птиц для заработка. Кормилица «молодого предпринимателя» здесь — павлиний голубь Маша. Ее хозяин, кажется, сам до конца не понимает, какой доход она должна приносить.

— А сколько стоит?

— Понравится — поблагодарите. Миллионов не берем.

— То есть можно скинуть даже сто рублей?

— У нас не сто рублей.

— А сколько?

— Тысяча — детский, две — взрослый.

Соглашаемся на фотосессию. Хозяин делает на свой телефон десятки фотографий, снимает видео, а потом сообщает, что две тысячи рублей — это цена за один кадр.

— За три кадрика возьму, остальное в подарок.

— Сколько?

— Тысяча — детский, две — взрослый.

— Шесть тысяч что ли?

— Да.

— Нет, я столько не переведу.

Мы заплатили фотографу две тысячи рублей. А хозяйка голубей с Воробьевых гор так и не вернулась за своими пернатыми. Их забрали в отдел полиции. А потом передали в природоохранную организацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.