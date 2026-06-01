«Я их не различаю пока»: мать четверняшек выписали из роддома в Петербурге

Петербурженку Марию Макаренко, родившую четверняшек, выписали из роддома, сообщил телеканал «78».

Новоиспеченная мать призналась журналистам, что пока с трудом ориентируется в собственных дочках и использует проверенный лайфхак с цветовой маркировкой.

«Не очень я их различаю пока. Я различаю первую, Анечку, она как-то покруглее, у нее щечки побольше. У них ниточки на руке разноцветные. У Анечки зеленого цвета ниточка, София — желтенькая, Василиса — синяя ниточка, и Анастасия — красная, младшая», — поделилась Мария.

Изначально будущим родителям сказали, что ждут тройню, но позже выяснилось, что малышей будет четверо. Как призналась Макаренко, супруг поначалу был в шоке и долго не мог привыкнуть к этой мысли, но сейчас он безмерно счастлив. Медики честно предупреждали, что выносить столько детей практически нереально. Только на 28-й неделе пара наконец спокойно выдохнула.

Роды принимали на 32-й неделе. По словам главврача Антона Михайлова, ради появления на свет девочек была развернута специальная миссия: в операционной собрали более 30 человек, приставив к каждой будущей новорожденной по три анестезиолога и реаниматолога. Новорожденные весили около полутора килограммов, а к моменту выписки набрали уже примерно по 3,3 килограмма. Все физические показатели у сестер отличные.

Врачи подчеркивают, что случай экстраординарный — монохориальная, или «однояйцевая», четверня встречается один раз на 15,5 миллиона родов, и в стране ранее таких прецедентов описано не было.

