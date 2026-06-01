Альпинисты застряли в Кабардино-Балкарии на высоте более трех тысяч метров

Добраться до туристов в ущелье мешают лавинная опасность и камнепады.

В Кабардино-Балкарии спасатели пытаются добраться до альпинистов, которые застряли в ущелье Безенги на высоте более трех тысяч метров.

Утром четыре человека подали сигнал бедствия. По пути к вершине их накрыла непогода. Туристам пришлось прятаться в горном лагере.

На помощь к ним вылетел вертолет, но он не смог приблизиться к месту. Было принято решение отправить наземную группу. Работу сотрудников МЧС серьезно осложняет лавинная опасность и камнепады.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за этот сезон на Эвересте погибли минимум пять альпинистов. Очередными жертвами стали двое индийских любителей гор во время массового спуска после восхождения по южному маршруту Непала. Спортсмены почувствовали резкое недомогание из-за пребывания на экстремальной высоте.

По предварительным данным, только за один день на пик высотой 8849 метров поднялись около 275 человек.

