Песков отметил важность развития «белых списков» интернет-ресурсов

В перечень должны входить наиболее значимые электронные сервисы.

Включение социально значимых интернет-ресурсов в «белые списки» является важнейшей задачей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, такие списки не являются окончательными и могут постоянно расширяться. В них должны попадать действительно важные электронные ресурсы и сервисы.

«Это («белые списки» — Прим. Ред.) не догма, а постоянно расширяющийся перечень. В него входят действительно важнейшие ресурсы, и вот именно это имеется в виду с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в «белых списках», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о социально значимых интернет-платформах, доступ к которым должен сохраняться для пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил правительству и Федеральной службе безопасности обеспечить бесперебойную работу важнейших онлайн-сервисов в периоды ограничения доступа к интернету.

В поручении уточняется, что речь идет о сервисах, необходимых для обеспечения жизнедеятельности граждан. Согласно тексту, кабмину и ФСБ надлежит гарантировать их доступность даже в условиях ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети.

