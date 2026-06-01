Директор ЗАЭС заявил об угрозе потери энергоблока после удара дрона ВСУ

По словам Юрия Черничука, сам беспилотник не мог вызвать выброс радиации напрямую, но атаки по объектам станции создают риск аварии.

Удар беспилотника Вооруженных сил Украины по машинному залу Запорожской атомной электростанции мог привести к потере энергоблока. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук в беседе с ИС «Вести».

По его словам, дрон упал в нескольких метрах от стены реакторного отделения, однако до самого реактора оставалось значительное расстояние. Черничук отметил, что даже мощный беспилотник не способен напрямую привести к выбросу радиации.

«Таким дроном, несмотря на всю его опасность и всю его мощность, привести к выбросу радиации, конечно, не получится», — сказал директор станции.

При этом Черничук подчеркнул, что любые удары по объектам на территории атомной станции остаются крайне опасными. Риск связан не только с возможным повреждением реактора, но и с цепочкой последствий, которые могут нарушить работу критически важной инфраструктуры ЗАЭС.

По словам директора станции, в худшем случае атака могла привести к выводу энергоблока из эксплуатации. Также подобные удары потенциально способны создать условия для радиационной аварии и выброса радиоактивных веществ в окружающую среду.

При этом он отметил, что эксперты МАГАТЭ уже осмотрели разрушения изнутри, однако сама организация не стала публично возлагать ответственность за случившееся на Украину. Отмечается, что поврежденный участок находится примерно в десяти метрах от реакторного отсека.

Ранее 5-tv.ru подробнее писал о том, что ВСУ атаковали Запорожскую АЭС, удар пришелся по транспортному цеху. Были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель».

