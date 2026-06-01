Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В Минобороны сообщили о переходе населенного пункта под контроль российских подразделений.

Российские войска освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также ВС РФ за сутки поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за тот же период сбили девять управляемых авиабомб и 233 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

