ВСУ атаковали школу в Васильевке Запорожской области в День защиты детей

Фото: Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о повреждении кровли здания, жертв среди мирного населения нет.

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал гражданский объект в городе Васильевке в День защиты детей. Удар пришелся по зданию начальной школы № 1. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По предварительным данным, атака произошла около шести утра. В результате попадания БПЛА была повреждена кровля образовательного учреждения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

«Сегодня, в День защиты детей, киевский террористический режим совершил очередное военное преступление, еще раз продемонстрировав свою античеловеческую сущность», — написал Евгений Балицкий в мессенджере МАКС.

Образовательное учреждение не является военной целью, а подобные атаки несут прямую угрозу мирной жизни и безопасности граждан.

На месте происшествия работают оперативные службы. Специалистам предстоит провести экспертизу конструкции кровли, после чего начнутся восстановительные работы.

Местных жителей призвали соблюдать осторожность, не подходить к местам падения обломков беспилотников и не трогать подозрительные предметы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС



