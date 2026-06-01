Подозреваемого в убийстве 32-летней давности мужчину задержали во Владимирской области
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru
Он был признан умершим еще десять лет назад.
Во Владимирской области был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве, совершенном 32 года назад. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«32 года скрываться под чужим именем, вести затворнический образ жизни, выходя из дому практически только по ночам — такой способ уйти от возмездия правосудия выбрал 53-летний обвиняемый в убийстве», — уточнила сотрудница правоохранительных органов.
Она пояснила, что задержанного подозревают в преступлении, совершенном в 1994 году на окраине Рязани.
По версии следствия, бывшая жена жертвы попросила своего сожителя и его друзей разобраться с претензиями, которые возникли между экс-супругами после развода. Они приехали к мужчине домой, вызвали на разговор и на такси увезли в безлюдное место.
Там позднее и было обнаружено тело рязанца с резаной раной на шее. После убийства все соучастники покинули город. Они были объявлены в розыск.
Бывшую жену жертвы оперативники обнаружили в 1995 году в Чебоксарах. В том же году добровольно явился в милицию ее знакомый. Но он заявил, что не принимал непосредственного участия в убийстве. Так как доказательств против них не было, оба проходили по делу как свидетели. Известно, что женщина умерла в 2012 году.
Главный подозреваемый жил под чужим именем. В 2016 году по заявлению матери даже был признан судом умершим.
В его доме сотрудники правоохранительных органов нашли ксерокопию паспорта, выданного в 1999 году, медицинскую книжку с его фотографией, но с чужими персональными данными.
Задержанный был доставлен в Рязанскую область. Ему уже избрали меру пресечения в виде заключения по стражу.
