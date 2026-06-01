Путин поручил обеспечить россиян интернетом без перебоев даже при ограничениях
Такой механизм нужно организовать по аналогии с экстренными звонками.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с Федеральной службой безопасности обеспечить бесперебойную работу важнейших онлайн-сервисов в периоды ограничения доступа к интернету. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Речь идет о сервисах, необходимых для жизнедеятельности граждан. Правительство и ФСБ должны обеспечить их доступность даже при ограничении функционирования информационно-телекоммуникационной сети.
Путин заявлял, что в первую очередь при ограничениях мобильного интернета должны продолжать работать Госуслуги, платежные системы и сервисы записи к врачу.
Ранее глава государства отмечал, что такой механизм нужно организовать по аналогии с экстренными звонками, которые доступны даже при отсутствии средств на счете.
Кроме того, в перечень поручений главы государства вошли и другие вопросы:
- При участии МЧС России должны быть разработаны механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций.
- Местным властям поручено организовать для участников спецоперации и их семей бесплатную помощь в сфере здравоохранения и туризма.
- Верховному суду предложено изучить практику предоставления средств на жилье детям-сиротам, а также ситуации, когда местные власти не могут исполнять судебные предписания из-за нехватки финансирования.
Отдельные поручения касаются развития Арктики. До осени необходимо утвердить модель развития Трансарктического коридора. Кабмин совместно с «Газпромом» и «Новатэком» должен контролировать реализацию проекта «Мурманский СПГ» и строительство газопровода «Волхов — Мурманск».
Также поручено обеспечить стабильную работу электросетевого комплекса Мурманской области и финансирование строительства пятого и шестого ледоколов типа «Арктика».
