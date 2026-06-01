«Локомотив» расторг контракты с десятью хоккеистами

К такому решению клуб подтолкнули новые правила КХЛ.

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» расторг контракты с десятью игроками. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Договорные отношения официально завершены с вратарем Даниилом Исаевым, защитниками Александром Елесиным, Алексеем Береглазовым, Андреем Сергеевым, Рушаном Рафиковым, а также с нападающими Артуром Каюмовым, Денисом Алексеевым, Георгием Ивановым, Александром Полуниным и Максимом Шалуновым.

Открытие трансфертного окна в КХЛ произошло 1 июня. Именно перед этим событием клуб и расторгнул контракты со спортсменами. Такое решение «Локомотива» связано с новыми правилами лиги. Они позволяют заново заключать с хоккеистами договора, но уже на измененных условиях.

Можно пересматривать контракты с понижением зарплаты. В таком случае потолком для выплат становится предыдущая сумма. Но если договор расторгается и подписывается другой документ, в нем учитываются уже новые цифры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хоккейный клуб «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина. Команда выиграла состязание второй год подряд. В финале они обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 3:2.

