Вечные сумерки? Какой была бы жизнь на повернутой одной стороной к Солнцу Земле

НАСА: если Земля повернется к Солнцу одной стороной, то выжить можно в сумерках

Пригодная для существования территория сожмется до узкой полосы.

Представить Землю без привычной смены дня и ночи сложно. Сейчас планета делает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, поэтому Солнце поочередно освещает разные части поверхности. Но если бы Земля всегда была повернута к светилу одной стороной, привычная география жизни исчезла бы.

Одна половина планеты оказалась бы в бесконечном дне. Там Солнце не поднималось бы утром и не уходило за горизонт вечером, а висело бы в небе почти неподвижно. Другая сторона погрузилась бы в постоянную ночь, где никогда не бывает рассвета.

Такой сценарий кажется фантастикой, но похожие миры действительно существуют в космосе. Ученые называют их приливно-захваченными планетами. Они вращаются вокруг своей оси с такой же скоростью, с какой движутся вокруг звезды, поэтому всегда показывают ей одну и ту же сторону. Обо всех нюансах такой жизни рассказали в материале 5-tv.ru.

Почему планета может застыть лицом к звезде

Приливный захват возникает из-за гравитационного воздействия. Хороший пример находится совсем рядом: Луна всегда обращена к Земле одной стороной. Она вращается вокруг своей оси, но делает это синхронно с движением по орбите, поэтому с Земли мы видим одно и то же лунное полушарие.

С планетами у других звезд может происходить похожее. Особенно часто такое ожидают у миров, которые вращаются близко к небольшим холодным звездам — красным карликам. Чтобы получать достаточно тепла от такой звезды, планета должна находиться к ней ближе, чем Земля к Солнцу. А чем ближе орбита, тем сильнее приливное воздействие и тем выше вероятность, что планета окажется «запертой» одной стороной к светилу.

Если перенести эту идею на Землю, сутки в привычном смысле исчезли бы. Больше не было бы утреннего движения солнца по небу, закатов, ночей и рассветов. Для одних регионов день стал бы вечным, для других — наступила бы вечная тьма.

Дневная сторона: океан пара, жара и ураганы

Самое тяжелое место для жизни оказалось бы в центре освещенной стороны — там, где Солнце всегда стоит почти над головой. Ученые называют такую область подзвездной точкой. Это место получало бы максимум энергии и могло бы перегреваться сильнее всего.

Если бы атмосфера и океаны не успевали переносить тепло, дневная сторона постепенно превратилась бы в раскаленный мир. Вода испарялась бы, влажность росла, а облака и мощные восходящие потоки формировали бы гигантские штормовые системы.

На первый взгляд кажется, что вечный день неизбежно убил бы все живое. Но климатические модели показывают более сложную картину. В исследовании Джуна Янга, Николаса Коуэна и Дориана Эббота отмечалось, что над постоянно освещенной стороной приливно-захваченной планеты могут образовываться плотные облака. Они отражают часть света обратно в космос и работают как гигантский природный зонтик.

Такой облачный щит мог бы не дать дневной стороне перегреться так быстро, как ожидалось. Однако комфортной такая территория все равно не стала бы. Даже если облака смягчили бы жару, влажность, штормы и постоянное солнечное излучение делали бы жизнь на этой половине крайне тяжелой.

Ночная сторона: ледяная пустыня без рассвета

Обратная сторона планеты стала бы царством холода. Солнце там никогда не поднималось бы над горизонтом, а поверхность постоянно отдавала бы тепло в космос.

Ночная сторона могла бы превратиться в ледяную ловушку. Вода замерзала бы, снег и лед накапливались бы тысячелетиями, а температура опускалась бы до экстремальных значений.

Опасность могла бы коснуться не только воды. При очень сильном охлаждении часть атмосферных газов способна конденсироваться и выпадать на поверхность. В таком случае планета рисковала бы постепенно потерять полноценную воздушную оболочку: атмосфера буквально «оседала» бы на темной стороне в виде льда.

Но и здесь все зависит от плотности атмосферы и работы ветров. Если воздух достаточно хорошо переносит тепло, ночная сторона не обязательно станет абсолютно мертвой. Она может оставаться холодной, но не настолько, чтобы вся атмосфера рухнула на поверхность.

Где могла бы сохраниться жизнь

Самым перспективным местом оказалась бы не дневная и не ночная половина, а граница между ними. Эту область называют терминатором — линией перехода от света к тьме.

НАСА описывает такие миры как планеты вечных сумерек: на одной стороне постоянный день, на другой постоянная ночь, а между ними проходит зона, где условия могут быть мягче. В этой полосе Солнце всегда находилось бы низко у горизонта. Там не было бы ни палящего полудня, ни полной темноты.

В 2023 году исследователи смоделировали климат каменистых планет у красных карликов и показали, что при ограниченном количестве воды пригодная для жизни зона действительно может сохраняться в районе терминатора. В такой модели дневная сторона становится слишком горячей, ночная — слишком холодной, а переходная полоса остается умеренной.

Если представить такую Землю, человечество, вероятно, сосредоточилось бы именно там — в гигантском кольце вечного рассвета или вечного заката.

Как выглядели бы города вечных сумерек

Города на такой планете строили бы не там, где сейчас удобнее по рекам, равнинам или побережьям, а вдоль климатической границы. Самой ценной территорией стала бы узкая зона, где не слишком жарко и не слишком холодно.

На небе там всегда стояло бы низкое Солнце. В одних районах оно могло бы выглядеть как вечный рассвет, в других — как бесконечный закат. Тени были бы длинными, освещение — косым, а понятие «полдень» потеряло бы смысл.

Люди жили бы без естественной смены суток. Сон пришлось бы регулировать искусственно: затемненными помещениями, расписанием освещения, режимом работы и социальными правилами. Биологические часы человека, привыкшие к чередованию света и темноты, оказались бы под постоянным давлением.

Что стало бы с океанами

Океаны могли бы стать главным спасителем такой планеты. Вода хорошо переносит тепло, а течения способны уносить часть энергии с дневной стороны к ночной.

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые показали, что перенос тепла океаном заметно влияет на климат приливно-захваченных экзопланет у красных карликов. Океанические течения могут сглаживать температурный контраст между вечным днем и вечной ночью.

На условной Земле с одной дневной стороной теплые поверхностные воды двигались бы от освещенной половины к темной, а холодные возвращались бы обратно. Это могло бы частично спасать ночную сторону от полного промерзания.

Но у океана была бы и другая проблема. Вода могла бы испаряться на дневной стороне, переноситься ветрами и выпадать снегом или льдом на ночной. Если этот процесс станет слишком сильным, значительная часть влаги окажется запертой на темной стороне.

Для людей это означало бы сложную архитектуру и инфраструктуру. Дома пришлось бы защищать не только от жары или холода, но и от устойчивых ветров, влажности, пыльных бурь или ледяных осадков в зависимости от региона.

Что было бы с растениями и сельским хозяйством

Земное сельское хозяйство устроено вокруг смены света и темноты, времен года и сезонных циклов. В мире вечного дня привычные культуры столкнулись бы с серьезным стрессом.

На дневной стороне растения получали бы слишком много света и тепла. Без защиты от перегрева и засухи многие из них не выжили бы. На ночной стороне фотосинтез был бы невозможен без искусственного освещения.

Лучшие условия могли бы появиться в сумеречной зоне. Там света меньше, чем под вечным полуднем, но достаточно для некоторых форм растительной жизни. Однако сельское хозяйство, вероятно, стало бы более технологичным: теплицы, регулируемое освещение, контроль влажности, защита от ветра и подбор специально выведенных сортов.

Леса в привычном виде могли бы сохраниться только там, где температура, вода и освещенность совпали бы достаточно удачно. Большая часть планеты стала бы либо слишком сухой и жаркой, либо слишком темной и ледяной.

Как изменилась бы жизнь животных

Животные на Земле сильно зависят от суточных ритмов. Одни активны днем, другие ночью, третьи выходят на охоту в сумерках. Если бы день и ночь исчезли, многие экологические связи разрушились бы.

Вечный свет мешал бы ночным видам, а вечная темнота ограничивала бы животных, зависящих от зрения и растений. В сумеречной зоне могли бы закрепиться виды, способные жить при постоянном слабом освещении.

Миграции тоже изменились бы. Вместо сезонных перемещений с севера на юг животные могли бы двигаться вдоль линии терминатора, уходя от жары или холода. Морские виды зависели бы от того, сможет ли океан сохранить питательные циклы между разными сторонами планеты.

Человеку пришлось бы стать главным инженером собственной среды: создавать искусственный свет, поддерживать посевы, разводить животных в контролируемых условиях и защищать экосистемы от резких климатических границ.

Почему ученые изучают такие планеты всерьез

Красные карлики — самые распространенные звезды в Галактике. Поэтому многие потенциально пригодные для жизни экзопланеты могут оказаться именно приливно-захваченными. Это делает вопрос о вечном дне и вечной ночи не фантазией, а одной из ключевых тем поиска жизни во Вселенной.

Если раньше казалось, что планета с одной раскаленной и одной ледяной стороной обречена, современные модели показывают больше вариантов. Атмосфера, облака, океаны и количество воды способны радикально изменить климат.

Некоторые такие миры могут иметь область вечных сумерек, где температура позволит существовать жидкой воде. Другие — плотный облачный экран на дневной стороне. Третьи — океан, переносящий тепло в темноту.

Если бы Земля всегда смотрела на Солнце одной стороной, привычная цивилизация не смогла бы просто продолжить жить как прежде. Карта пригодных территорий сжалась бы, климатические зоны вытянулись бы вдоль границы света и тьмы, а время перестало бы измеряться восходами и закатами.

Такой мир был бы суровым и странным, но не обязательно безжизненным. В этом и состоит главный вывод ученых: жизнь во Вселенной не обязана искать только привычные голубые планеты с земными сутками. Иногда шанс может скрываться на границе — там, где вечный день встречается с вечной ночью.

