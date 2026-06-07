Отсутствие Италии и скандал с Ираном: что нужно знать о чемпионате мира по футболу 2026

Фото: Imaginechina/Sipa USA/ТАСС/ТАСС

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Турнир еще не начался, но вокруг него уже хватает интриг.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет самым масштабным в истории турнира. Впервые его проведут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Также впервые в финальной части сыграют не 32, а 48 сборных.

Турнир стартует 11 июня и завершится 19 июля. Матч открытия пройдет на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, а финал примет арена MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка.

Действующим чемпионом мира остается Аргентина. В 2022 году команда Лионеля Месси победила Францию в драматичном финале в Катаре и завоевала третий титул в своей истории. Теперь аргентинцам предстоит защищать звание уже в новом, расширенном формате. Обо всем, что нужно знать о чемпионате, рассказали в материале 5-tv.ru.

Где пройдет ЧМ-2026

Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин

Матчи чемпионата мира примут 16 городов в трех странах. В Канаде игры пройдут в Торонто и Ванкувере. В Мексике — в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее.

В США турнир примут Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.

Для Мексики этот чемпионат станет особенным: страна уже принимала Чемпионат мира в 1970 и 1986, а теперь станет первой в истории, где матчи мирового первенства пройдут в третий раз.

США принимали чемпионат мира в 1994 году. Тогда турнир стал одним из самых посещаемых в истории и помог заметно поднять интерес к футболу в стране. Канада мужской чемпионат мира примет впервые.

Как изменился формат турнира

Главное отличие ЧМ-2026 — расширение до 48 участников. Команды разделят на 12 групп по четыре сборные. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Из-за этого в турнире появится новый раунд — 1/16 финала. Всего на чемпионате мира сыграют 104 матча вместо прежних 64.

Формат делает турнир длиннее и дает шанс большему количеству сборных, которые раньше редко попадали на чемпионат мира. В то же время он усложняет путь фаворитов: чтобы стать чемпионом, команде теперь придется провести восемь матчей, а не семь.

Кто впервые сыграет на чемпионате мира

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Расширение турнира открыло дорогу нескольким дебютантам. Впервые в финальной части чемпионата мира выступят Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао.

Для Узбекистана это исторический прорыв: сборная много лет была близка к попаданию на мундиаль, но раньше так и не проходила квалификацию. Иордания также впервые получила шанс сыграть на главном футбольном турнире планеты.

Кабо-Верде и Кюрасао станут одними из самых ярких историй чемпионата. Для таких сборных само участие в ЧМ уже выглядит сенсацией, а расширенный формат дает им возможность заявить о себе на мировой арене.

Кто не сыграет на ЧМ-2026

Несмотря на увеличение числа участников, без чемпионата мира остались несколько заметных сборных. Главная потеря — Италия. Четырехкратные чемпионы мира не смогли квалифицироваться уже на третий мундиаль подряд. После провалов в отборе к ЧМ-2018 и ЧМ-2022 итальянцы снова остались за бортом турнира.

Также на ЧМ-2026 не сыграют Дания, Нигерия, Польша, Сербия, Камерун, Коста-Рика, Чили и Уэльс. Для некоторых из них отсутствие особенно болезненно: например, Нигерия долго считалась одной из сильнейших африканских сборных, а Дания и Польша еще недавно стабильно выступали на крупных турнирах.

Отдельная история — Россия. Российская сборная не участвовала в квалификации из-за отстранения от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Поэтому команда не могла попасть на чемпионат мира.

Почему обсуждали замену Ирана

Фото: Gettyimages/Anadolu/Contributor/Anadolu

Одна из самых громких политических интриг турнира связана со сборной Ирана. Команда квалифицировалась на чемпионат мира и попала в группу G, где должна сыграть с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом.

Однако участие Ирана оказалось предметом споров из-за напряженности с США, которые являются одним из хозяев турнира. Возникали вопросы с визами, безопасностью и базированием команды.

Иранская сборная в итоге перенесла тренировочную базу из США в мексиканскую Тихуану, чтобы упростить логистику и снизить риски.

Кроме того, звучало предложение заменить Иран Италией. С такой идеей выступал американский представитель, но в самой Италии ее встретили без энтузиазма.

Итальянские спортивные и политические чиновники заявляли, что подобная замена выглядела бы неправильно, поскольку сборная не прошла квалификацию на поле.

ФИФА при этом сохраняет Иран в расписании турнира. По данным сообщений из Тегерана, глава ФИФА Джанни Инфантино пообещал, что игроки сборной получат визы для участия в матчах. На данный момент Иран не исключен из чемпионата мира.

Кто считается фаворитом чемпионата

Главными претендентами на победу букмекеры называют Испанию, Францию и Англию. Испания подходит к турниру после победы на Евро-2024 и с ярким поколением футболистов, среди которых Педри, Родри и Ламин Ямаль.

Франция остается одним из самых стабильных фаворитов последних лет. Команда выигрывала чемпионат мира в 2018-м, дошла до финала в 2022-м и сохраняет мощный состав во главе с Килианом Мбаппе.

Англия также входит в число главных претендентов. У команды сильное поколение с Джудом Беллингемом, Гарри Кейном, Декланом Райсом и другими игроками топ-клубов. Англичане давно ждут второго титула: единственный раз они выигрывали чемпионат мира в 1966 году.

Среди других фаворитов называют Бразилию, Аргентину, Португалию и Германию. Бразилия остается самой титулованной сборной мира с пятью победами на ЧМ. Аргентина будет защищать титул, а Португалия может провести последний мундиаль с Криштиану Роналду. Германия после нескольких неудачных турниров попытается вернуться в число главных сил мирового футбола.

Что может повлиять на исход турнира

Фото: AP/ТАСС

ЧМ-2026 пройдет на огромной территории, сразу в трех странах и нескольких часовых поясах. Это делает логистику одной из важных деталей турнира. Командам придется учитывать перелеты, климат, разницу температур и покрытие стадионов.

Летняя жара в некоторых городах США и Мексики также может стать фактором. Часть матчей пройдет в регионах, где в июне и июле возможны высокие температуры. Поэтому глубина состава, восстановление и грамотная ротация игроков будут иметь большое значение.

Расширенный формат тоже добавляет непредсказуемости. С одной стороны, фаворитам станет легче выйти из группы, потому что шанс получат даже некоторые команды с третьих мест. С другой — дополнительный раунд плей-офф увеличивает риск травм, дисквалификаций и сенсационных вылетов.

Какие правила изменятся

На чемпионате мира 2026 года вступят в силу новые футбольные правила, направленные на борьбу с затягиванием времени и неспортивным поведением.

Среди изменений — более строгий контроль задержек при вводе мяча, требования быстрее покидать поле при замене и расширение возможностей VAR в отдельных эпизодах. Также будут стандартизированы паузы на воду, что особенно важно для турнира, который пройдет летом в Северной Америке.

Эти изменения могут повлиять на темп матчей. Команды, привыкшие сбивать ритм игры и тянуть время, окажутся под большим давлением арбитров.

Почему этот чемпионат мира уже называют историческим

ЧМ-2026 станет первым сразу по нескольким причинам. Впервые турнир примут три страны. Впервые сыграют 48 сборных. Впервые чемпионат мира будет включать 104 матча и раунд 1/16 финала.

Для одних команд это шанс впервые заявить о себе. Для других — возможность подтвердить статус футбольной державы. Для Месси и Роналду турнир может стать последним чемпионатом мира в карьере, если они попадут в окончательные заявки своих сборных.

Интрига турнира складывается не только из борьбы фаворитов. Важно и то, как футбол справится с расширением, огромной географией, политическими спорами и повышенной нагрузкой на игроков.

Если прежние чемпионаты мира были компактнее и привычнее по формату, то ЧМ-2026 станет настоящим испытанием для всех: организаторов, сборных, тренеров, болельщиков и самих футболистов.

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