Она зарабатывает больше: почему муж начинает унижать и изменять

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Высокий доход женщины способен вскрыть в браке то, что годами держалось не на любви, а на власти.

Когда жена начинает зарабатывать больше мужа, в семье может измениться не только бюджет. Меняются роли, привычки, самооценка и скрытые правила, на которых держались отношения.

Иногда муж радуется успеху жены, поддерживает ее и воспринимает деньги как общий ресурс. Но бывает иначе: жена зарабатывает больше, а муж начинает злиться, обесценивать, унижать или искать подтверждение своей значимости на стороне.

Почему деньги могут разрушить брак? Может ли муж разлюбить жену только потому, что она зарабатывает больше? Нужно ли жене скрывать доход, чтобы сохранить отношения? Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

Деньги и власть

По словам эксперта, сам по себе высокий доход жены не разрушает отношения. Брак начинает трещать там, где муж воспринимает деньги не как ресурс семьи, а как доказательство собственной власти. Если для мужчины важно быть единственным «добытчиком», успех жены может ударить по его представлению о себе.

«О нет. Он не разлюбил вас. Он разлюбил свое отражение в вашем зеркале. Раньше он был „добытчиком“, а теперь вы — небоскреб, а он — ларек на его фоне. Мужская психика, воспитанная на мифе о кормильце, дает сбой: его эго испытывает кислородное голодание. Он не перестает любить вашу улыбку или заботу. Он теряет свою скульптуру „Я — главный“. И часто путает эту потерю с охлаждением к вам», — объяснила Александра Миллер.

Иными словами, жена зарабатывает больше, а муж может воспринимать это не как общий успех, а как личное поражение. В здоровом браке доход жены не делает мужа слабее. Но в отношениях, где муж привык быть главным через деньги, высокий заработок женщины может стать угрозой его привычной роли.

Почему муж злится

Если жена зарабатывает больше, муж не всегда говорит прямо, что ему больно, стыдно или завидно. Вместо этого в отношениях могут появиться уколы, грубые шутки, критика внешности, претензии к быту или обвинения в том, что жена «зазналась».

По словам психолога, унижение в такой ситуации становится способом вернуть себе ощущение превосходства.

«Потому что это единственные инструменты для повышения его самооценки. Унижение — дешевая попытка поставить вас на колени, чтобы смотреть на вас сверху вниз: „Ты всего лишь баба, даже с деньгами“. А измена — это побег в мир, где его хотят просто так, а не за кошелек. Там, в объятиях другой, он снова чувствует себя самцом, а не приложением к вашему банковскому счету. Это наркотик для разбитого „я“. Не спасайте его, не лечите», — отметила Миллер.

Такой муж может не обсуждать реальные проблемы в браке, а пытаться снизить значимость жены. Если жена зарабатывает больше, но при этом вынуждена оправдываться, молчать о премии или извиняться за карьеру, отношения становятся не партнерскими, а зависимыми от мужской самооценки.

Измена как побег

Отдельный риск для брака — измена. Если муж чувствует себя «меньше» рядом с женой, он может искать женщину, рядом с которой снова будет ощущать себя сильным, нужным и главным. Это не решает проблемы в отношениях, а только переносит внутренний конфликт мужа в другую связь.

Измена в такой ситуации часто не про любовь к другой женщине, а про попытку вернуть контроль. Муж ищет подтверждение: он еще желанный, значимый, мужественный. Но для жены это все равно удар по доверию, а для брака — серьезный кризис.

Если жена зарабатывает больше, а муж вместо разговора выбирает измену, проблема не в зарплате жены. Проблема в том, что муж не выдерживает равенства и пытается восстановить власть через предательство.

Скрывать ли доход

Один из частых вопросов — должна ли жена скрывать, сколько она зарабатывает, чтобы не ранить мужа и сохранить брак. Александра Миллер считает такой путь опасным. По ее словам, если жена вынуждена притворяться менее успешной, отношения уже строятся на страхе, а не на доверии.

«Если вы надеваете на себя роль „серой мыши“ перед зарплатой, вы не сохраняете брак. Вы заключаете сделку с террористом. Платите дань его неуверенности своим молчанием. Выращиваете в своем доме монстра, которого будете кормить своим притворством до конца дней. Брак, где вы вынуждены быть меньше, чем вы есть, — это не любовь. Это оккупация», — заявила психолог и сексолог.

Эксперт подчеркнула, что жена не должна искусственно уменьшать себя ради спокойствия мужа. Если муж не выдерживает, что жена зарабатывает больше, ему нужно работать со своими установками, а не требовать от женщины отказаться от роста.

«Он сам должен перерасти свои тараканы или уйти в закат, но лишать себя возможности покупать себе кашемировые свитера ради его искусственного доминирования — это не выход», — добавила Миллер.

Когда муж уходит

Финансовое превосходство жены становится поводом для расставания не само по себе. По словам эксперта, муж уходит не от денег, а от ощущения, что больше не может управлять реальностью в семье. Если для него быть главным важнее, чем быть партнером, брак может не выдержать.

«Тогда, когда для мужчины быть „альфа самцом“ важнее, чем быть мужем. Он уйдет в тот момент, когда поймет, что не может перекроить реальность под свою сказку. Не в момент вашего повышения, а в момент, когда попытка вас принизить провалится», — объяснила Александра Миллер.

По ее словам, муж может особенно остро реагировать не на сам доход жены, а на ее отказ играть роль виноватой. Если жена зарабатывает больше и при этом не оправдывается, не умоляет признать ее «неопасной» и не доказывает мужу его величие, кризис становится явным.

«Он уходит не от ваших денег, а от собственного бессилия что-либо с этим сделать», — добавила эксперт.

Раздельный бюджет

Может ли раздельный бюджет спасти отношения, если жена зарабатывает больше мужа? По мнению Миллер, сам по себе раздельный бюджет может снизить количество бытовых ссор, но не решит проблему мужской самооценки.

Если муж злится не из-за конкретных расходов, а из-за самого факта, что жена зарабатывает больше, разделение денег не спасет брак.

«Раздельный бюджет — это лишь костыль. Он формализует дистанцию: „Я заработала — я купила“. В здоровых отношениях деньги — это ресурс на двоих, независимо от того, кто принес. Если вам нужна стена в виде „твое-мое“, чтобы он не бесился, — вы уже живете с врагом, а не с партнером», — сказала психолог.

При этом раздельный бюджет может быть нормальным вариантом для пары, если муж и жена заранее договорились о правилах, общих расходах, личных тратах и финансовых целях. Проблема начинается не тогда, когда супруги считают деньги отдельно, а тогда, когда отдельный бюджет становится способом не разговаривать о боли, зависти и власти.

«Бюджет спасет от ссор из-за трат, но не спасет от мужского комплекса неполноценности. Усилит ли он дистанцию? Безусловно. И это будет честная дистанция между двумя чужими людьми под одной крышей», — отметила Миллер.

Что делать жене

Если жена зарабатывает больше, ей важно не превращать собственный доход в повод для постоянной самоцензуры. Не нужно унижать мужа деньгами, сравнивать его с собой или использовать зарплату как оружие. Но и прятать успех, отказываться от карьеры или специально становиться «удобнее» ради его спокойствия тоже не выход.

Здоровые отношения выдерживают разницу в доходах, если муж и жена умеют говорить о деньгах прямо. В браке важны не только суммы, но и договоренности: кто оплачивает обязательные расходы, как формируется общий бюджет, сколько остается на личные траты, какие цели у семьи и как супруги поддерживают друг друга.

Если муж реагирует на доход жены раздражением, важно отделить конкретный финансовый конфликт от системного обесценивания. Одно дело — спорить о тратах. Другое — слышать, что жена «слишком много о себе возомнила», «перестала быть женщиной» или «разрушила нормальный брак» только потому, что зарабатывает больше.

Что делать мужу

Мужу в такой ситуации важно признать: высокий доход жены не отменяет его ценности в семье. Муж может быть важен в отношениях не только через деньги. Поддержка, надежность, участие в быту, воспитание детей, эмоциональная близость и способность быть партнером не становятся менее значимыми из-за зарплаты жены.

Если муж чувствует злость, зависть или стыд, это повод разбираться с собой, а не атаковать жену. Можно обсуждать семейный бюджет, искать новые профессиональные цели, менять работу, учиться или договариваться о ролях в браке. Но унижение жены, измена и попытка заставить ее быть «ниже» не спасают отношения.

Брак, где мужу нужно подавить жену, чтобы чувствовать себя мужчиной, уже находится в опасной точке. В такой семье деньги становятся не причиной кризиса, а способом увидеть его.

Деньги как проверка

Высокий доход жены показывает, на чем держался брак. Если отношения строились на уважении, деньги могут стать ресурсом пары. Если отношения держались на власти мужа и зависимости жены, ее успех быстро вскрывает конфликт.

«Мужчина, который способен вас разлюбить за ваш успех, никогда вас не любил. Он любил свою власть над вами. И когда власть уплыла — уплыла и „любовь“. Снимайте розовые очки, берите свой высокий доход и идите либо к психологу вдвоем, либо на выход», — заключила Александра Миллер.

Если жена зарабатывает больше, это не приговор для брака. Но это проверка для мужа, жены и их отношений. Деньги могут усилить союз, если супруги умеют быть партнерами. И деньги могут разрушить брак, если один из них хочет любви только при условии собственного превосходства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.