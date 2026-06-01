«Волки» в деле: как артиллерия бьет по вражеским беспилотникам на СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев

На краматорско-дружковском направлении в бой вступает бригада «Волки». Артиллеристы ежедневно поражают пункты управления вражескими беспилотниками, а наши операторы дронов выигрывают дуэли в воздухе. О самых горячих боях на земле и в небе — в репортаже военных корреспондентов «Известий».

Краматорско-дружковское направление. Активность вражеских дронов очень высока. Работа на открытой местности — запредельный риск. Но артиллерийскому расчету бригады «Волки» поступает команда — уничтожить пункт управления БПЛА противника. Минута на подготовку и… выстрел!

Точное попадание в дом, который ВСУ использовали как укрытие. Контроль подтверждает поражение цели. Но для верности — еще один снаряд.

Бойцы берегут каждую секунду. Даже не тратят время на то, чтобы привязать веревку к спусковому механизму. Все вручную, несмотря на риск оглушения. Современные боевые действия диктуют свои правила: скорость, скрытность и ювелирная точность.

«Например, блиндаж в лесном массиве. БПЛА не может сразу его уничтожить в связи с кустами и ветками. БПЛА спокойно залетало туда, уничтожало противника и блиндаж», — рассказал начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады «Волки» с позывным «Граф».

Это ежедневная и тяжелая работа. Сон — не по расписанию. Только когда небольшое затишье и поддержка артиллерии не требуется. Но такое случается редко.

«Пулемет вот разбирали, хорошо. Пехота не могла пройти, мы попали. Мы отработали — пехота сделала свой выход», — поделился командир орудия 2С1 «Гвоздика» бригады «Волки» с позывным «Буба».

Ближе к так называемой нулевой линии работают уже другие калибры. Минометный расчет. Риски гораздо выше, но без его поддержки пехоте тоже придется несладко.

С наступлением ночи выходит на охоту еще один хищник из состава артдивизиона — БМ-21 «Град». В представлении не нуждается. Область поражения — целый сектор.

Сразу после залпа машина возвращается на замаскированную позицию. Уже через пару минут здесь будут дроны противника — разыскивать одну из самых важных для врага целей.

Позиции артиллерийского расчета защищает не только маскировка. Рядом выставлены посты воздушного наблюдения, которые внимательно следят за активность вражеских дронов. И как последний эшелон, если БПЛА все-таки удалось проскочить — есть «товарищ», который имитирует бойца с переносным зенитно-ракетным комплексом. С высоты его вполне можно принять за реального и атаковать чучело.

Сейчас самое сложное и опасное — именно передвижение по открытой местности на любой технике. Будь то «Град» или машина подвоза боеприпасов.

«Пытались нам „буханку“ разбить. У них это вышло неудачно. Мы спаслись и уехали. Были попадания. Три попадания были в „буханку“. На пробитых колесах, без тормозов, без амортизаторов уехали», — добавил «Буба».

И это притом, что в машине в момент атаки перевозили снаряды. Детонация — и никого бы не спасли. Тем не менее до точки добрались даже без раненых. «Буханку» тоже восстановили. Она снова возит боеприпасы. И пункт назначения с каждым днем все ближе к Краматорску.

