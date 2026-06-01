Политика тотального разрушения: ЦАХАЛ бьет вблизи гражданских объектов в Ливане

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Под ударами оказались объекты всемирного исторического наследия, есть ранены 13 человек.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном снова забуксовали, активно этим пользуется Израиль. Накануне подразделения ЦАХАЛ продвинулись вглубь Ливана. Форсировав реку Литани, военные заняли стратегическую высоту с крепостью Бофор — одним из ключевых опорных пунктов «Хезболлы».

Франция уже потребовала срочного заседания Совбеза ООН из-за действий Тель-Авива. Интенсивность ударов по южным и восточным регионам республики растет. Под обстрелами — десятки населенных пунктов. В ситуации разбиралась корреспондент «Известий» Ирина Галаган.

Израильская авиация наращивает удары на юге Ливана. Как заявляют власти в самом Бейруте, это уже политика тотального разрушения. Массированные атаки ведутся вблизи гражданских объектов, включая жилые дома, школы и больницы. В городе Тир уничтожен госпиталь, рядом с которым, по сообщениям ЦАХАЛ, располагался штаб «Хезболлы». Ранены 13 мирных жителей.

В центре боевых действий оказались и объекты всемирного исторического наследия. Накануне военные ЦАХАЛ пересекли реку Эль-Литани и заняли «стратегический хребет» — крепость Бофор на юге Ливана. По словам премьер-министра Нетаньяху, этот древний замок позволит армии Израиля контролировать новые районы.

«Я поручил армии обороны Израиля расширить маневры в Ливане. Наши войска пересекли Литани. Они заняли позиции, захватили Бофор. Теперь мое указание — углубить и расширить наше присутствие в районах за ним», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Официальный Бейрут утверждает: Тель-Авив устраивает по сути ковровые бомбардировки, запрещенные международными конвенциями в отношении гражданского населения. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати подчеркнул: ЦАХАЛ под предлогом борьбы с «Хезболлой» просто уничтожает населенные пункты и вынуждает мирных жителей бежать из домов.

«Израиль должен понимать, что политикой выжженной земли, коллективного наказания и уничтожения деревень и городов он не добьется для себя ни безопасности, ни стабильности. Напротив, он лишь углубляет пропасть между собой и всеми ливанцами и оставляет новые глубокие раны в их коллективной памяти», — заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам.

Удары по республике фактически не прекращались все 46 дней еще действующего перемирия между Израилем и «Хезболлой». Тель-Авив уже потребовал от Вашингтона разрешить новые атаки на ливанскую столицу. Такие боевые действия в дипломатических кругах негласно считались красной линией, и в целом Тель-Авив этого избегал.

«Согласно источникам, израильские официальные лица надеются, что, учитывая отсутствие прогресса как в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, так и в переговорах между Израилем и Ливаном, реакция США будет благоприятной», — пишет The Jerusalem Post.

Провозглашаемая цель Тель-Авива — создать так называемую буферную зону от юга до русла реки Литани на севере и защитить от ударов «Хезболлы» приграничные израильские города. Некоторые политологи считают, что все это лишь предлог, а задача Нетаньяху — сделать перемирие на ливанском направлении максимально хрупким, чтобы спасти собственный рейтинг.

«Они понимают: без войны их политическое положение рушится. А в условиях мира, учитывая их политическое наследие, им будет крайне сложно удержаться у власти, и на выборах они, скорее всего, проиграют», — считает политолог, директор Центра стратегических исследований и развития отношений с Ближним Востоком Ахмад Вахшитех.

Бесперебойные удары по ливанским городам осудили в Европе. Накануне министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль назвал продвижение Израиля в республике «поводом для серьезной озабоченности». Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро пошел еще дальше: он потребовал срочно созвать Совет Безопасности ООН по ситуации в Ливане. Заседание назначено уже на сегодня.

«Хотя мы признаем право Израиля, как и любого другого государства, на самооборону от атак „Хезболлы“, ничто не может оправдать продолжение израильских военных операций в Ливане и все более глубокое продвижение и присутствие на ливанской территории. Для Израиля это серьезная ошибка», — заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Переговоры между военными Израиля и Ливана, проходившие накануне в Пентагоне, не принесли никаких результатов. При этом пресса в самом Израиле — его крупнейшее англоязычное издание — предупреждает: продвижение ЦАХАЛ вглубь Ливана ведет только к потерям в самой израильской армии. И рискует превратить конфликт в затяжной — без четкой стратегии выхода.

