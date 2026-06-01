Дома на сваях, а Новый год летом: какие особенности есть у жизни в Якутии

Республика Саха удивляет не только рекордами холода, но и умением людей обитать там, где природа каждый день испытывает их на прочность.

Республика Саха (Якутия) — место, где мороз и вечная мерзлота определяют повседневную жизнь не меньше, чем работа или семейные планы.

Для приезжего Якутия часто начинается с удивления: почему многоэтажки стоят будто на ножках, а автомобили укрывают специальными чехлами, да и зачем в середине лета тысячи людей надевают национальные костюмы и встречают Новый год.

Для жителей региона это не экзотика, а продуманный способ жить там, где температура в течение года способна меняться почти на сто градусов. Об особенностях этого региона рассказали в материале 5-tv.ru.

Дома, которые нельзя ставить на землю

Одна из самых заметных особенностей Якутска и других населенных пунктов республики — дома на сваях. Между землей и первым жилым этажом многих зданий остается открытое пространство, поэтому со стороны кажется, будто дома приподняты над улицей.

Причина — вечная мерзлота. Грунт под городом остается замерзшим, но тепло от здания способно постепенно его нагревать. Если построить тяжелый дом обычным способом, оттаивающая почва может потерять прочность, начать проседать и деформировать фундамент.

Именно поэтому здания устанавливают на сваи, которые уходят в устойчивые мерзлые слои грунта. Воздушный промежуток под домом помогает не допустить нагревания земли от жилых помещений.

Из-за мерзлоты необычно выглядят и городские коммуникации. Часть трубопроводов в северных населенных пунктах прокладывают не глубоко под землей, а над поверхностью или в специальных утепленных коробах. Иначе ремонт при промерзшем грунте стал бы значительно сложнее, а повреждение сетей в мороз — особенно опасным.

Мороз, который меняет бытовые привычки

Якутия известна как один из самых холодных населенных регионов мира. В Оймяконском районе зимние температуры могут опускаться до минус 68 градусов.

При таком морозе привычная зимняя одежда превращается в вопрос безопасности. Открытые участки кожи могут быстро получить обморожение, металлические предметы нельзя трогать голыми руками, а очки, ресницы и шарфы на улице покрываются инеем.

Автомобили в сильные холода требуют особого отношения. Машину нельзя надолго оставлять без подготовки: владельцы используют утеплители, предпусковые подогреватели, теплые гаражи и специальные чехлы.

Однако Якутия — это не вечная зима. Лето здесь может быть по-настоящему жарким. Резко континентальный климат означает, что после многомесячных морозов приходят теплые, а иногда и жаркие дни с температурой до 40 градусов.

Новый год, который приходит летом

У народа саха есть праздник, который приезжие часто называют летним Новым годом, — Ысыах. Его отмечают в период летнего солнцестояния, когда природа окончательно пробуждается, а дни становятся самыми длинными.

Ысыах связан с началом нового жизненного цикла, благополучием, плодородием и благодарностью природе. Жители Якутии называют праздник временем начала новой жизни и восполнения сил. В традиционном скотоводческом календаре именно лето было временем обновления и надежды на благополучный год.

В дни Ысыаха люди надевают национальные костюмы, участвуют в обрядах, пробуют кумыс, встречают солнце и танцуют осуохай — большой круговой танец, который может объединять сотни и тысячи участников. Праздник сопровождают состязания по национальным видам спорта, конные скачки, концерты и угощения.

Для Якутии Ысыах — больше чем красивый этнический фестиваль. После долгой и тяжелой зимы он становится праздником самого возвращения тепла. Там, где мороз месяцами ограничивает передвижение и диктует образ жизни, возможность встретить рассвет под открытым небом приобретает особый смысл.

Рыба, жеребятина и кумыс: еда как способ выживания

Местная кухня также складывалась под влиянием климата. В регионе, где зима длится долго, особую ценность получили продукты, которые дают энергию и могут храниться в холоде. Для человека из другого региона привычка есть сырые рыбу или мясо замороженными может показаться необычной.

Одно из самых известных блюд — строганина: тонко нарезанная замороженная рыба, которую подают почти сразу после приготовления. Также в якутской кухне важное место занимают мясо, в том числе жеребятина, молочные блюда и кумыс — напиток из кобыльего молока, особенно связанный с традициями Ысыаха.

Природа, до которой не всегда можно добраться быстро

Якутия огромна, и многие ее символы расположены далеко друг от друга. Один из самых известных — национальный парк «Ленские столбы». Скальные образования вдоль реки Лены достигают в среднем 150 метров в высоту и входят в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Их формирование связано в том числе с резко континентальным климатом, при котором разница температур зимой и летом может быть экстремальной.

Еще один символ региона — Оймякон, куда туристы едут испытать себя морозом и увидеть жизнь в одном из самых холодных населенных мест планеты. Однако путешествие в Якутию почти всегда требует подготовки: большие расстояния, ограниченная транспортная доступность, резкая смена погоды и необходимость подходящей экипировки не оставляют места спонтанности.

При этом именно труднодоступность помогает сохранить ощущение пространства, которое невозможно встретить в густонаселенных регионах. Реки, тайга, скалы, морозные туманы и длинные летние дни делают Якутию местом, где человек особенно остро чувствует масштаб природы.

Город может исчезнуть в ледяном тумане

Зимой Якутск не только замерзает — он буквально растворяется в морозной дымке. При сильных холодах над городом появляется плотный ледяной туман: в воздухе зависают мельчайшие кристаллы льда, образовавшиеся из-за дыхания людей, выхлопов автомобилей и работы отопительных систем.

В такие дни видимость на улицах может сокращаться до десятков метров. Машины едут медленно, огни фонарей становятся размытыми, а здания словно исчезают за белой пеленой. Для приезжего такая картина выглядит почти фантастически, однако для жителей Якутска это обычный зимний день.

Зима в Якутске не заканчивается даже летом

В Якутске есть место, где мороз сохраняется круглый год, — туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты». Он расположен внутри нетающего ледника в горе Чочур-Муран. В подземных помещениях находятся ледяные скульптуры, залы и резиденция Чысхаана — якутского повелителя холода.

Сегодня «Царство вечной мерзлоты» считается одним из узнаваемых туристических брендов Якутии. Туда приходят летом, когда на улице тепло, чтобы за несколько минут снова оказаться среди льда и зимы. Официальный портал республики называет комплекс нетающим ледником внутри горы с выставкой ледяных фигур и аттракционами.

Земля сама возвращает мамонтов

В Якутии прошлое иногда буквально появляется из-под земли. Многолетняя мерзлота сохраняет останки древних животных так, как не смогла бы обычная почва. Здесь находят не только кости и бивни, но и туши мамонтов, шерстистых носорогов, древних лошадей и хищников с сохранившимися мягкими тканями.

Поэтому мамонт для Якутии — не просто музейный образ. Это часть современной науки, туризма и даже местной идентичности. В Якутске работает Музей мамонта, где можно увидеть останки мамонтовой фауны, в том числе скелеты мамонта, шерстистого носорога и бизона, а также мумию древней лошади.

Ученые продолжают исследовать новые находки, которые появляются благодаря таянию мерзлоты и работе местных жителей в северных районах. В этом есть и тревожная сторона: чем активнее оттаивает грунт, тем больше древних останков выходит на поверхность, но тем уязвимее становится сама северная инфраструктура.

Алмазы среди вечной мерзлоты

Якутия известна не только холодом и мамонтами, но и алмазами. Один из самых впечатляющих символов региона — кимберлитовая трубка «Мир» в городе Мирном. Огромный карьер выглядит как гигантская воронка в земле: его глубина составляет около 500 метров, а диаметр верхней части превышает километр.

Карьер открыли геологи в 1950-е годы, после чего вокруг него вырос целый город. До начала 2000-х годов из трубки извлекли алмазы общей стоимостью в 17 миллиардов долларов, после чего добычу открытым способом прекратили и перевели работы под землю.

Жизнь в Якутии трудно назвать простой. Здесь нужно заранее думать о доме, машине, одежде, доставке продуктов и маршруте поездки. Зимой мороз может сделать обычную прогулку испытанием, летом лесные пожары и сложная логистика добавляют новые тревоги, а вечная мерзлота требует постоянного внимания ученых и строителей.

Но жители Якутии сумели превратить суровые условия в часть своей культуры. Именно поэтому республика удивляет не только рекордами температуры или необычными фотографиями из Оймякона. Главная ее особенность — люди, которые умеют жить в мире, где природа каждый день напоминает о своей силе.

