Фантомный звонок: почему человеку кажется, что телефон вибрирует в кармане

Фото: www.globallookpress.com/Caroline Seidel

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такой обман ощущений знаком многим.

Человек идет по улице, сидит в офисе или едет в транспорте и внезапно чувствует знакомую вибрацию телефона. Кажется, что пришло сообщение, позвонил курьер или кто-то написал в мессенджере. Но экран пустой, уведомлений нет, а иногда смартфон вообще лежит в другой комнате.

Такое явление называют синдромом фантомной вибрации. Иногда используют выражение «фантомный звонок», когда человеку кажется, что телефон прозвучал, хотя на самом деле сигнала не было.

Это не редкая странность и не признак того, что человек «сходит с ума». Исследования показывают, что ложные ощущения вибрации или звонка встречаются у многих владельцев смартфонов, особенно у тех, кто часто пользуется гаджетом, держит его рядом и постоянно ждет сообщений. О нюансах рассказали в материале 5-tv.ru.

Что такое синдром фантомной вибрации

Синдром фантомной вибрации — это ложное ощущение, будто телефон или другое устройство вибрирует, хотя никакого сигнала нет. Чаще всего человек чувствует его в кармане брюк, куртки, сумке или рядом с телом — там, где обычно находится смартфон.

С медицинской точки зрения, как уточняется в журнале Computers in Human Behavior, это явление описывают как ошибочное тактильное восприятие. Мозг интерпретирует обычный телесный сигнал как уведомление от телефона. Например, ткань слегка двинулась по коже, мышца дернулась, ключи задели ногу или по телу прошла едва заметная вибрация от транспорта. Но человек уже настолько привык к сигналам гаджета, что мозг выбирает знакомое объяснение: «Это телефон».

Похожий механизм работает, когда человек слышит свое имя в шумной комнате, хотя его никто не звал. Мозг постоянно ищет важные сигналы среди большого количества ощущений и иногда ошибается.

Почему мозг начинает ждать уведомления

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Современный телефон стал не просто устройством для связи. Через него приходят рабочие сообщения, новости, банковские уведомления, звонки от близких, реакции в социальных сетях и важные напоминания. Поэтому мозг быстро учится: сигнал смартфона может означать что-то значимое.

Если уведомления приходят часто и непредсказуемо, человек начинает ждать их почти автоматически. Вибрация может появиться через минуту, через час или в самый неожиданный момент. Такая неопределенность удерживает внимание сильнее, чем редкие и предсказуемые сигналы.

Постепенно нервная система становится более настороженной к любым ощущениям в зоне, где обычно лежит телефон. Легкое движение одежды, сокращение мышцы или прикосновение сумки мозг может принять за входящее сообщение.

Исследователи связывают фантомные вибрации с привычкой часто проверять смартфон и с эмоциональной зависимостью от него. Чем важнее для человека постоянная связь, тем выше вероятность, что мозг начнет «дорисовывать» сигнал даже тогда, когда его нет.

Почему телефон кажется частью тела

Фантомная вибрация возникает не только из-за тревоги. Важную роль играет привычка носить смартфон в одном и том же месте. Если телефон каждый день лежит в правом кармане, мозг привыкает к его весу, форме и сигналам.

Со временем устройство становится почти продолжением тела. Человек уже не замечает его присутствие, но нервная система сохраняет готовность отреагировать на вибрацию. Поэтому даже похожее ощущение может быть принято за сообщение.

Такой эффект особенно вероятен, если телефон часто стоит на беззвучном режиме, а вибрация остается главным способом связи. В этом случае человек учится доверять не слуху, а телесному сигналу. И чем чаще он реагирует на настоящие вибрации, тем легче ошибается при ложных.

При чем здесь стресс и тревога

Фантомные звонки и вибрации чаще возникают у людей, которые находятся в напряжении. Когда человек ждет важного сообщения, боится пропустить звонок начальника, переживает из-за отношений или постоянно проверяет новости, внимание становится более цепким.

Мозг в таком состоянии работает как сигнализация с повышенной чувствительностью. Ему легче принять случайное ощущение за важный знак, чем пропустить потенциально значимое уведомление.

Исследования среди студентов и активных пользователей смартфонов показывали связь фантомных вибраций с проблемным использованием телефона, нарушением сна, тревожными симптомами и стрессом. Это не означает, что каждый ложный сигнал говорит о заболевании. Но если человек постоянно тянется к несуществующим уведомлениям, это может быть признаком перегрузки.

Особенно часто фантомные ощущения появляются, когда телефон остается рядом перед сном. Мозг уже должен переключаться на отдых, но продолжает ожидать сообщения, звонка или обновления ленты.

Почему вибрация кажется настоящей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Фантомная вибрация может быть очень убедительной. Человек не просто думает о телефоне — он действительно ощущает толчок, дрожание или короткий импульс. Поэтому первая реакция почти всегда автоматическая: достать смартфон и проверить экран.

Так происходит потому, что восприятие не является прямой записью реальности. Мозг не просто получает сигналы от кожи, мышц и органов чувств, а постоянно их интерпретирует. Он сравнивает новые ощущения с прошлым опытом и выбирает самое вероятное объяснение.

Если в прошлом похожее дрожание чаще всего означало сообщение, мозг может ошибочно применить этот шаблон снова. Поэтому фантомная вибрация ощущается не как фантазия, а как настоящий телесный сигнал.

На восприятие могут влиять даже одежда и движение. Например, плотные джинсы, складка ткани, ремень, ключи или вибрация транспорта способны создать ощущение, похожее на работу смартфона.

Опасен ли фантомный звонок

В большинстве случаев фантомные вибрации не опасны и не требуют лечения. Если человек время от времени ошибочно чувствует сигнал телефона, а затем спокойно забывает об этом, повода для паники нет.

Проблемой явление становится тогда, когда оно мешает жить: человек постоянно проверяет смартфон, нервничает без уведомлений, плохо засыпает, просыпается ночью ради сообщений или не может сосредоточиться на работе и разговоре.

Также стоит обратить внимание, если ложные ощущения сопровождаются выраженной тревогой, паническими приступами, навязчивой потребностью проверять телефон или ощущением, что без гаджета невозможно расслабиться.

Отдельно важно не путать фантомную вибрацию с другими симптомами. Если покалывание, онемение, подергивание мышц или чувство вибрации возникают часто, не связаны с телефоном, распространяются по телу или сопровождаются болью, слабостью и нарушением чувствительности, лучше обратиться к врачу. В таком случае причина может быть не в смартфоне.

Как уменьшить фантомные вибрации

Первый способ — изменить настройки уведомлений. Если телефон вибрирует десятки раз в день из-за каждого лайка, письма и рекламного сообщения, мозг постоянно получает подкрепление. Полезно оставить вибрацию только для действительно важных звонков и убрать ее у второстепенных приложений.

Второй шаг — перестать носить телефон все время в одном и том же кармане. Иногда помогает держать его в сумке, на столе или в другом месте, чтобы тело не ожидало сигнала в привычной зоне.

Третий способ — устраивать периоды без телефона. Например, убирать смартфон во время еды, прогулки, разговора с близкими или за час до сна. Чем реже мозг вынужден ждать внезапного уведомления, тем спокойнее он реагирует на обычные телесные ощущения.

Полезно также отключать уведомления на ночь. Если человек засыпает рядом с телефоном, который может в любой момент завибрировать, нервная система дольше остается в режиме ожидания.

Как понять, что телефон стал источником тревоги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

О проблеме может говорить не сам факт фантомной вибрации, а реакция человека на нее. Если ложный сигнал вызывает раздражение или смех — это одно. Если же он заставляет тревожно проверять все мессенджеры, перечитывать чаты и ждать ответа, стоит задуматься.

Тревожным признаком может быть постоянное ощущение, что нужно быть доступным всегда: на работе, дома, ночью, во время отдыха и болезни. В таком режиме смартфон перестает быть инструментом и превращается в источник напряжения.

Иногда человеку кажется, что он просто «держит связь», но на деле почти не дает мозгу возможности отключиться. Постоянное ожидание сообщений не позволяет полноценно отдыхать, а фантомные вибрации становятся одним из сигналов перегрузки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.