Опухоль можно предупредить? Какие виды рака сильнее всего зависят от образа жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У некоторых онкологических заболеваний есть факторы риска, на которые действительно можно повлиять.

Рак часто воспринимают как внезапную и почти непредсказуемую болезнь. Действительно, ни один здоровый образ жизни не дает стопроцентной гарантии, что опухоль никогда не появится. На риск влияют возраст, наследственность, деление клеток, инфекции, условия труда, экология и множество других причин.

Однако это не означает, что профилактика бессмысленна. По данным Всемирной организации здравоохранения, к факторам риска рака относятся курение, употребление алкоголя, нездоровое питание, низкая физическая активность и загрязнение воздуха. Отдельную роль играют инфекции, которые могут запускать развитие некоторых опухолей.

Глобальный анализ ВОЗ и Международного агентства по изучению рака показал: до 40% случаев онкологических заболеваний в мире потенциально можно было бы предотвратить, если снизить влияние известных факторов риска. Речь идет не о чудодейственной защите, а о снижении вероятности болезни.

Почему рак нельзя свести только к наследственности

Многие люди считают, что онкологический диагноз полностью предопределен генами: если в семье болели раком, значит избежать его невозможно, а если не болели — можно не беспокоиться. На самом деле все сложнее.

Наследственные мутации действительно повышают риск некоторых опухолей. Например, изменения в определенных генах могут быть связаны с раком молочной железы, яичников, кишечника и другими заболеваниями. Но большинство случаев рака не объясняется одной унаследованной поломкой.

Чаще опухоль возникает после накопления повреждений в клетках на протяжении жизни. На этот процесс могут влиять вещества табачного дыма, ультрафиолет, хроническое воспаление, инфекции, алкоголь, лишний вес и другие факторы.

Даже человеку с наследственной предрасположенностью профилактика, скрининг и наблюдение у врача могут помочь снизить вероятность болезни или обнаружить ее раньше.

Рак легкого: главный предотвратимый фактор — курение

Какие виды рака сильнее всего зависят от образа жизни. Фото: globallookpress.com/dpa/Patrick Pleul

Один из самых известных примеров связи онкологии с образом жизни — рак легкого. Курение остается главным предотвратимым фактором риска этого заболевания. В табачном дыме содержатся вещества, которые повреждают ДНК клеток и со временем могут привести к злокачественному росту.

Опасность касается не только сигарет. Вред наносят сигары, трубки, пассивное курение и другие формы воздействия табачного дыма. Чем дольше человек курит и чем больше сигарет выкуривает, тем выше риск рака.

Отказ от курения не «обнуляет» опасность мгновенно, но постепенно снижает вероятность рака легкого и других заболеваний. Кроме того, после прекращения курения уменьшается риск инфаркта, инсульта, хронической обструктивной болезни легких и ряда других опухолей.

Рак легкого может возникать и у некурящих людей. На него влияют загрязнение воздуха, радон, профессиональные канцерогены и наследственные особенности. Но именно отказ от табака остается одним из самых сильных способов профилактики.

Рак кожи: когда опасность приходит от солнца

Какие виды рака сильнее всего зависят от образа жизни. Фото: globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Anastasiia Yani

Меланома и другие виды рака кожи тесно связаны с воздействием ультрафиолетового излучения. Особенно опасны солнечные ожоги, частое пребывание под прямыми лучами без защиты и использование соляриев.

Ультрафиолет повреждает ДНК клеток кожи. Организм способен исправлять часть таких поломок, но при постоянном воздействии ошибки могут накапливаться. Со временем это повышает риск злокачественного перерождения клеток.

Профилактика в этом случае достаточно понятна: не загорать до ожогов, избегать активного солнца в самые жаркие часы, носить закрывающую одежду, головной убор и использовать солнцезащитные средства. Людям с большим количеством родинок, светлой кожей или семейными случаями меланомы особенно важно регулярно осматривать кожу.

Насторожить должны родинки, которые быстро растут, меняют цвет, форму, становятся асимметричными, кровоточат, чешутся или отличаются от остальных. Такие изменения требуют консультации врача.

Рак шейки матки: опухоль, которую можно предотвращать вакцинацией

Какие виды рака сильнее всего зависят от образа жизни. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Рак шейки матки в большинстве случаев связан с вирусом папилломы человека. Некоторые типы этого вируса способны вызывать изменения в клетках, которые со временем могут перейти в предрак и рак.

Именно поэтому профилактика этого заболевания имеет два сильных инструмента: вакцинацию против вируса папилломы человека и регулярный скрининг. Прививка помогает защититься от наиболее опасных типов вируса, а обследования позволяют найти предраковые изменения до того, как они станут опухолью.

ВОЗ относит онкогенные инфекции к важным предотвратимым причинам рака. Помимо вируса папилломы человека, значение имеют вирусы гепатита B и C, а также бактерия Helicobacter pylori, связанная с повышенным риском рака желудка.

Рак шейки матки особенно показателен. Это не та болезнь, которую можно предотвратить только «правильным питанием» или спортом. Здесь решающее значение имеют медицинская профилактика, вакцинация и своевременное обследование.

Рак печени: алкоголь, гепатиты и лишний вес

Какие виды рака сильнее всего зависят от образа жизни. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Рак печени может быть связан с хроническими вирусными гепатитами B и C, злоупотреблением алкоголем, жировой болезнью печени и ожирением. Все эти факторы способны годами повреждать ткань органа и поддерживать хроническое воспаление.

Вирусные гепатиты опасны тем, что долго могут протекать без заметных симптомов. Человек чувствует себя относительно нормально, но печень постепенно повреждается. Поэтому важны тестирование, вакцинация против гепатита B и лечение хронических инфекций по назначению врача.

Алкоголь также повышает риск опухолей не только печени, но и других органов. Безопасной с точки зрения онкологических рисков дозы спиртного специалисты не выделяют: чем меньше человек пьет, тем ниже риск.

Лишний вес и сахарный диабет второго типа могут приводить к жировой болезни печени. В тяжелых случаях она способна перейти в воспаление, фиброз, цирроз и повысить вероятность рака.

Рак кишечника: питание, движение и скрининг

Какие виды рака сильнее всего зависят от образа жизни. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Колоректальный рак относится к тем видам опухолей, риск которых заметно связан с образом жизни. На него могут влиять лишний вес, недостаток физической активности, употребление алкоголя, курение, избыток переработанного мяса и дефицит клетчатки в рационе.

Профилактика рака кишечника включает не только питание и движение, но и обследования. Скрининг позволяет обнаружить полипы — доброкачественные образования, часть которых со временем может превратиться в рак. Удаление таких полипов фактически предотвращает развитие опухоли.

Насторожить должны кровь в стуле, необъяснимая потеря веса, стойкие изменения стула, боли в животе, слабость и признаки анемии. Однако на ранних стадиях болезнь может протекать без симптомов, поэтому профилактические обследования особенно важны.

Рак молочной железы: что зависит от человека, а что нет

Рак молочной железы нельзя назвать опухолью, которую можно предотвратить только образом жизни. На риск влияют возраст, наследственность, гормональные факторы, особенности репродуктивной истории и плотность ткани молочной железы.

Но часть факторов все же связана с привычками. Лишний вес после менопаузы, употребление алкоголя и низкая физическая активность могут повышать вероятность заболевания. Регулярное движение и поддержание здоровой массы тела помогают снизить риск, хотя не исключают его полностью.

World Cancer Research Fund отмечает, что следование рекомендациям по профилактике рака снижает риск рака молочной железы и колоректального рака. В эти рекомендации входят нормальный вес, физическая активность, рацион с большим количеством растительной пищи и ограничение алкоголя.

Для рака молочной железы важна не только профилактика, но и раннее выявление. Женщинам необходимо обсуждать с врачом сроки маммографии, особенно если в семье уже были случаи заболевания.

Рак тела матки и почки: почему лишний вес имеет значение

Какие виды рака сильнее всего зависят от образа жизни. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Избыточная масса тела связана с повышенным риском нескольких видов рака, включая опухоли эндометрия, почки, пищевода, кишечника и молочной железы после менопаузы. Причина не только в механической нагрузке на организм.

Жировая ткань участвует в гормональном обмене, влияет на уровень воспаления и чувствительность к инсулину. При ожирении в организме могут создаваться условия, которые облегчают рост некоторых опухолей.

Рак эндометрия (рак тела матки) особенно заметно связан с гормональными нарушениями и лишним весом. Длительные нерегулярные кровотечения, кровянистые выделения после менопаузы или необычные изменения цикла требуют обращения к врачу.

Риск рака почки также повышается при ожирении, курении и высоком артериальном давлении. Поэтому контроль веса, давления и отказ от табака одновременно защищают сразу несколько систем организма.

Рак желудка: инфекция, соль и привычки питания

Какие виды рака сильнее всего зависят от образа жизни. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Рак желудка может быть связан с инфекцией Helicobacter pylori, которая вызывает хроническое воспаление слизистой. У части людей такая инфекция годами не дает ярких симптомов, но при определенных условиях повышает риск язвенной болезни и опухолевых изменений.

Опасность могут усиливать соленые и сильно обработанные продукты, курение, алкоголь и некоторые особенности питания. При этом не у каждого носителя Helicobacter pylori развивается рак, а решение о диагностике и лечении инфекции должен принимать врач.

Симптомы рака желудка на ранних стадиях часто неспецифичны: тяжесть после еды, снижение аппетита, тошнота, необъяснимая потеря веса, слабость, анемия. Такие признаки не всегда означают опухоль, но при стойком характере требуют обследования.

Алкоголь: риск не только для печени

Многие связывают алкоголь прежде всего с болезнями печени, но его влияние на онкологические риски шире. Употребление спиртного связано с опухолями полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, молочной железы и кишечника.

Алкоголь может повреждать клетки напрямую и через продукты своего распада. Кроме того, он влияет на гормональный фон и облегчает проникновение канцерогенов в ткани, особенно если человек одновременно курит.

Важно, что даже умеренное употребление не считается полностью безопасным в контексте рака. С точки зрения профилактики чем меньше спиртного, тем ниже риск.

Какие привычки действительно снижают риск рака

Самый сильный шаг — не курить и избегать пассивного курения. Табак связан не только с раком легкого, но и с опухолями полости рта, горла, мочевого пузыря, поджелудочной железы, почки, желудка и других органов.

Второй важный пункт — поддерживать здоровый вес. Это снижает риск ряда опухолей, а также помогает защитить сердце, сосуды и обмен веществ.

Третий — регулярно двигаться. Не обязательно становиться профессиональным спортсменом: важны ходьба, умеренные нагрузки и сокращение времени без движения.

Также стоит ограничить алкоголь, защищать кожу от ультрафиолета, проходить вакцинацию против вируса папилломы человека и гепатита B, лечить выявленные инфекции, не игнорировать скрининговые обследования и обращаться к врачу при стойких необычных симптомах.

Почему профилактика не должна превращаться в обвинение пациента

Разговор о предотвратимых факторах риска важно вести осторожно. Если у человека диагностировали рак, это не означает, что он сам «виноват» в болезни. Даже при одинаковом образе жизни один человек может заболеть, а другой нет.

Профилактика нужна не для обвинений, а для снижения вероятности заболевания у тех, кто еще здоров, и для раннего выявления опухолей. Она работает на уровне риска, а не гарантии.

Поэтому главный вывод звучит так: предупредить все виды рака невозможно, но часть опасности можно уменьшить. Отказ от табака, меньше алкоголя, нормальный вес, движение, защита от солнца, вакцинация и скрининг не дают полной неуязвимости, зато повышают шансы прожить дольше без онкологического диагноза или обнаружить болезнь на стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.