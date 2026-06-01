Сосуды не простят: какие привычки повышают риск инсульта

Хирург Умнов: привычка не следить за давлением может привести к инсульту

Привычка не следить за давлением может привести к инсульту. Об этом Lenta.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Эксперт пояснил: многие привыкли не следить за давлением или сбивать его таблеткой. Однако поступать так не стоит. Если у человека часто повышается давление, то ему нужно обратиться проконсультироваться у врача, поскольку причины такого недуга могут быть разные. Зачастую это приводит к инсульту.

Как отметил Умнов, особенно ситуацию усугубляет злоупотребление сладким, а также малоподвижный образ жизни. Из-за этого замедляется кровообращение, нарушается обмен веществ. Результат — высокое давление и инсульт. Умнов порекомендовал придерживаться сбалансированного рациона. Самое главное, чтобы в нем были овощи, зелень и крупы.

Еще один источник проблем со здоровьем — стресс. По словам врача, реагировать на все мелкие раздражители резко, с криком, плачем — прямой удар по сосудам. Слишком эмоциональные люди чаще страдают бессонницей, что тоже провоцирует нарушение сердечного ритма, уточнил Умнов.

