Перевод на бюджет и путевка в санаторий: как в вузах поддерживают студентов с детьми

Студентки, родившие во время учебы в вузе, могут перейти на бюджет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Во многих российских университетах помогают учащимся, которые являются родителями-одиночками.

Женщины, родившие во время обучения в вузе, могут перевестись с платной формы на бюджет. Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки РФ.

«Сегодня вузами реализуется целый комплекс мер социальной поддержки студенческих семей, в том числе перевод на бюджетные места молодых матерей, родивших в период обучения», — отметили в ведомстве.

Также предусмотрены как единовременные, так и систематические выплаты парам в связи с заключением брака и рождением ребенка. Кроме того, студентам с детьми предоставляют семейные комнаты в общежитиях.

Еще молодые родители, получающие высшее образование, могут перейти на индивидуальный график обучения и получить путевку в санаторий или дом отдыха.

В Минобрнауки подчеркнули, что в 410 вузах России есть программы поддержки одиноким студентам-родителям. За 2025 год выплаты предоставили 6405 одиноким матерям и отцам.

В университетах нашей страны образование получают 55,7 тысячи женщин с несовершеннолетними детьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 июня Социальный фонд России принимает заявки на ежегодные семейные выплаты. Рассчитывать на такую поддержку могут работающие родители, которые воспитывают двух и более детей.

Также после подачи соответствующих документов, налог, уплаченный в 2025 году, будет пересчитан, а разница вернется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.