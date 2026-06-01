Выбор профессии без страха: как справиться с переживаниями и сомнениями

Определится с карьерой на ближайшие годы — трудная задача для старшеклассника. И первое, что нужно сделать родителям, — дать ребенку право ошибиться.

Страх ошибиться с профессией особенно проявляется у подростков. Панику усиливает давление взрослых, убеждающих ребенка, что второй попытки устроиться в жизни не будет, и нужно прямо сейчас сделать единственно верный выбор. Но сегодня все больше молодых людей понимают, что одна сфера деятельности до пенсии — необязательный формат. На самом деле решение — это лишь стартовая точка, заявила психолог Ирина Меркулова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Мир меняется быстро, рынок труда тоже, предсказать свой успех непросто. И если подросток чувствует необходимость принять стратегическое решение без права на ошибку, без опыта и подготовки, это непосильная ноша. Именно родители должны объяснить, что профессию нужно рассматривать как траекторию, а не как точку. Это лишь проба, но опираться в ней важно на реальные интересы и способности школьника, а не на модные направления.

«Очень хорошо работают профессиональные программы, стажировки, тени профессий — любые форматы, где подросток может себя попробовать, примерить эту деятельность, чтобы столкнуться с ней не только на основании обзоров или мнения другого человека. Это однозначно и снимет тревогу, и даст прочувствовать определенную конкретику», — отметила эксперт.

Родителям стоит предложить ребенку ответить на вопросы, которые уберегут его от сомнений. Какую профессиональную область можно примерить сейчас? Какой выбор будет наиболее болезненным в случае неудачи? Чему научит выбранная траектория, если вдруг придет желание сменить курс? Психолог советует заранее дать себе и ребенку право на переобучение или смену специальности.

Надо при этом объяснить, что менять курс при первой трудности — тоже плохая идея. Сложно сдать первую сессию? Это не значит, что пора бросать университет, пора приложить больше усилий, завершить учебный год и только потом проанализировать и принять решение взять новый профессиональный вектор.

Главные ошибки родителей, чьи дети оказались на пути профориентации

Нет ничего хуже для подростка, чем обесценивание его чувств. Детские переживания — не «ерунда», не «излишняя драма». Их необходимо признавать, принимать, называть и проходить вместе. Мама и папа должны поддерживать и помогать на каждом этапе. И отказаться от второй ошибки — тотального контроля. Просмотр переписок, взлом аккаунтов, допросы с пристрастием сразу после школы — все это разрушает базовое ощущение доверия и безопасности.

После уроков ребенку нужно время на «приземление», переключение внимания. Выждите момент и мягко задайте свои вопросы. Вовремя. Требуя уважения от подростка, не забывайте, что уважать его — ваша обязанность. Бессмысленно ждать доверия от ребенка, если пять минут назад вы кричали или унижали его. Он смотрит на поступки родителя, а не на последующее объяснение причин.

«Здесь важен принцип: не требовать того, что сам не соблюдаешь, и честно признавать свои промахи и извиняться за них: «Если я был где-то не сдержан, если я сказал что-то обидное, мне жаль, прости, пожалуйста», — пояснила Меркулова.

Не стоит сравнивать своего ребенка с другими — отличниками, например. Обвинения в лени и безответственности на фоне сына маминой подруги не сближают семью. Это только формирует негативную самооценку, усложняет процесс выстраивания внутреннего мира и заставляет дистанцироваться. Если хотите чего-то от подростка, скажите прямо, а не отчитывайте за то, что сам не догадался вынести мусор.

«Ошибка — это отсутствие права голоса. Когда всегда решение принимаются за подростка, от выбора одежды до профессии, то он абсолютно адекватно будет либо бунтовать, либо замирать, либо привыкать к тому, что он не имеет веса, его слово ничего не значит. А доверие будет расти и укрепляться только там, где у подростка есть зоны реальной ответственности, зоны выбора, а взрослый родитель готов быть рядом и обсуждать», — заключила психолог.

В теме доверия много сложных вопросов, так легко ошибиться. Но хорошая новость в том, что его можно восстанавливать. И иногда достаточно начать с простых шагов: меньше контролировать, больше слушать, признавать свои ошибки. В ответ подростки становятся эмпатичными и благодарными за искренность, а еще готовыми к диалогу и преодолению трудностей.

