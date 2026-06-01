От «хочу» к «делаю»: как устроена мотивация и почему мы выбираем бездействие

Фото, видео: www.globallookpress.com/imageBROKER.com/Lydie Gigerichova; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Иногда страх перед началом действия оказывается сильнее, чем связанные с ним риски. И проблема не в отсутствии дисциплины — это психологическая защита!

Между «хочу» и «делаю» порой возникает непреодолимая пропасть. И препятствием к первому шагу часто становятся не обстоятельства, а особенности человеческой психики. Например, многие регулярно откладывают сдачу финансовых отчетов, оплату коммунальных платежей или очередной вклад по ипотеке не потому, что нет денег. Что-то останавливает, будто внутренний голос шепчет: «Сделаешь потом».

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Николай Разыграев объяснил, что дело вовсе не в лени или безответственности, не в отсутствии самодисциплины, это просто страх. Для человека, который в детстве слышал разговоры родителей о финансовых проблемах, собственная взрослая жизнь становится способом победить бедность. Для него нестабильность приравнивается к провалу, проигрышу, трагедии. Он боится, что не хватит денег сейчас или потом, подсознательно оттягивает траты. Таков его механизм психологической защиты.

«Конечно, я боюсь оказаться в этом смысле неудачником. И моя психика подсказывает: „Остановись, не делай. Тогда ты не станешь неудачником в чьих-то глазах“. Пока человек только думает о том, как он дальше будет действовать, прикидывает разные варианты или же делает что-то другое, более важное, у него сохраняется иллюзия потенциального успеха. Потому что как только ты начал действовать, все. Похоже, что ты должен принять возможность собственной неудачи», — отметил эксперт.

Помимо страха осуждения со стороны, боязни превратиться из потенциального в реального неудачника, прокрастинатор сталкивается с другой трудностью. Он усиливает тревогу, так как не может выбросить из головы долг или не начатое дело, и ходит в своих страданиях по кругу. Но есть парадоксальная закономерность: стоит только прийти к решению и начать действовать, страх, сохраняя свою силу, преобразуется в азарт, и былое смятение кажется абсурдным.

Канадский патолог, эндокринолог и биолог, основоположник учения о стрессе Ганс Селье заметил, что при появлении надежды на хороший исход боязнь действия превращается в увлеченность. Но если надежды на лучшее нет, развивается апатия, и приступить к задаче становится только труднее. Поэтому так важно поверить в достижение цели, но двигаться к ней лучше небольшими шагами.

«Не нужно пытаться сразу изменить весь мир. Возьмите себе в день 25 минут на решение пугающего вас вопроса. Того, который вы все время откладываете. Какой-то короткий промежуток времени, который вы можете себе позволить. Такой, после которого вам не станет противно, тяжело или отвратительно. Дайте себе это время. Эти 25 минут в день будут накапливаться снежным комом, и в какой-то момент ваш вопрос решится сам собой», — уверен Разыграев.

Ментальное здоровье влияет на все сферы жизни человека, и забота о нем так же важна, как регулярные приемы у терапевта, стоматолога, гинеколога и любого другого врача. Если вы чувствуете, что не справляетесь со стрессом, и психологические факторы омрачают жизнь, обратитесь за помощью к специалисту. Не откладывайте жизнь на потом и не позволяйте страхам взять верх.

Ранее 5-tv.ru писал об ошибках, которые совершают пары в попытках вернуть былую страсть и наладить отношения. Эти «лекарства» не спасут, а может, даже усугубят ситуацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.