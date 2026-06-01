Главное событие июня: россиянам рассказали о сближении Венеры и Юпитера

Кроме того, жители Земли смогут наблюдать еще несколько удивительных астрономических явлений.

Главным астрономическим событием июня станет сближение Венеры и Юпитера, которое можно будет наблюдать в сумеречном небе. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

По его словам, сближение планет произойдет 9 июня. Их будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным глазом, но детально рассмотреть возможно только с помощью бинокля или телескопа.

Эксперт также назвал еще два уникальных астрономических явления в этом месяце: 21 июня наступит летнее солнцестояние — самый длинный день в году. Завершит первый месяц лета полнолуние 30 июня.

Алексеев отметил, что июнь и июль традиционно считаются периодом появления серебристых облаков.

«Эти высотные облака подсвечиваются солнцем, которое находится не очень низко за горизонтом. Наблюдать облака надо в северном направлении ближе к полуночи», — пояснил ученый.

Как ранее писал 5-tv.ru, Венера — удивительная планета, кардинально отличающаяся от нашей. Так, например, если представить на ней жизнь, то людям бы пришлось привыкать, что рассветы наступали бы с противоположной стороны, смены сезонов практически не существовало бы, а выйти на прогулку оказалось бы невозможно из-за чудовищной жары и давления.

