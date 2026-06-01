МЧС признало такой транспорт объектами повышенной пожарной опасности.

Самые радикальные изменения коснутся владельцев электромобилей и гибридов. Уже сегодня владельцы электромобилей и гибридов рискуют получить крупный штраф — в 50 тысяч рублей — за неправильную парковку. По новым правилам МЧС такой транспорт признан объектом повышенной пожарной опасности — даже если машина не на зарядке. Фактически под запретом оказываются подземные парковки, а специально оборудованных мест в стране почти нет. К чему готовиться водителям и почему новые нормы вызывают столько вопросов — разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Быстро, современно и экологично — такие лозунги обычно звучат в отношении электромобилей. Сплошные плюсы, но что насчет безопасности?

Конец 2024 года, Корея. На стоянке без видимых причин загорается электромобиль. Огонь охватил 140 других авто, 20 человек пострадали из‑за едкого дыма. После этого инцидента по всей стране стали запрещать въезд электротранспорта на подземные парковки. И это несмотря на то, что бензиновые авто загораются, по статистике, чаще электрических.

«Потушить такой автомобиль, ну, скажем так, достаточно сложно. Если даже автомобиль потушили и там прекратилось горение, то аккумулятор может загореться снова — там через час, через два, а то может и через 24 часа», — отмечает эксперт в области пожарной безопасности Виталий Бойко.

В России случаи воспламенения электромобилей можно посчитать по пальцам одной руки, но и у нас заговорили о таких же ограничениях. Новые правила начнут действовать с 1 июня.

Что касается наземной стоянки, то здесь проблем обычно никаких не возникает. Но под землей может возникнуть подвох. Теперь парковка электрокара или гибрида считается зоной повышенного риска. И проезд вниз им может быть запрещен.

Раньше противопожарные требования распространялись только на парковки с установленными зарядными станциями. Теперь такие машины нельзя будет оставлять на любых подземных стоянках, не оборудованных дополнительными мерами защиты. За нарушение в первый раз владелец электромобиля или гибридного авто может отделаться предупреждением, но дальше его будет ждать штраф: максимум — 50 тысяч рублей. Должностные лица будут платить 100 тысяч, а юридические — до двух миллионов. Теперь места для электрокаров нужно будет отделять специальными перегородками и оснащать системами пожаротушения.

Новость в мире автомобилистов неожиданная. Казалось бы, делается это ради безопасности, но не все так однозначно. Владельцы электрокаров уже выражают недовольство.

«Я считаю, что пересаживаться на электрокары нужно, и вообще вот такие ужесточения я совсем не понимаю, для чего они необходимы. Но с таким же успехом можно запретить чайники, электрочайники в домах», — считает владелец электрокара Евгения Полякова.

Нововведение начало действовать уже сегодня, но страна оказалась к нему не готова. По нормативам лишь 5% парковочных мест на подземных стоянках в жилых комплексах России могут быть предназначены для электромобилей. С запретом оказались не согласны и многие автоэксперты.

«Недавно я вернулся из очередной поездки в Китай, где на подземных парковках сложно найти бензиновый автомобиль и гораздо легче найти большое количество электромобилей», — делится генеральный директор компании по продаже электромобилей Влад Захаров.

Как сообщили «Известиям» в пресс‑службе МЧС, требования документа пока будут распространяться только на строящиеся и вновь проектируемые объекты, в том числе это касается и торговых центров. Соответственно, может увеличиться и стоимость проектировки и строительства парковок. Однако вопросов тут все же больше, чем ответов.

«Если это такая серьезная угроза, то почему только в отношении новых зданий? Почему не в отношении всего жилого фонда? А если не в отношении всего жилого фонда, зачем вводить новые правила в отношении того небольшого объема зданий и сооружений, которые сейчас начинают строиться?» — задается вопросом председатель Ассоциации производителей и операторов электроизоляционной инфраструктуры Армен Сафарян.

Неоднозначным остается и вопрос контролирования выполнения правил. Пока в ведомстве не уточнили, в каком формате он будет происходить: будут ли сотрудники МЧС или ДПС проводить рейды или эта обязанность ляжет на плечи служб безопасности стоянок? Глобально новые требования должны обезопасить людей, однако пока они рискуют замедлить развитие отрасли электротранспорта в целом.

