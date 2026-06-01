Стало известно, несут ли синоптики ответственность за неточные прогнозы погоды

Синоптики не несут ответственности за неправильно составленные публичные прогнозы погоды. Как пояснил член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров в разговоре с ТАСС, такие данные имеют вероятностный характер, и специалисты не отвечают за их расхождение с реальностью.

Однако ситуация кардинально меняется, когда речь заходит о специализированных прогнозах для организаций. Если метеосводка предоставляется для аэропортов и авиакомпаний, то синоптик может понести ответственность.

«Если будет доказано, что синоптик действовал небрежно — нарушил методику работы, сроки выпуска или обновления прогноза, не контролировал его качество — и это привело к убыткам у аэропорта, авиакомпании или другой организации, может наступить гражданско-правовая ответственность», — уточнил эксперт.

По данным российского Гидрометцентра, точные прогнозы можно сделать максимум на пять дней, а самые достоверные предсказания делаются на трое суток вперед (не считая текущего дня).

Так, например, чтобы составить прогноз на два дня, требуются сведения о погоде на территории в несколько тысяч километров. Прогноз на неделю и далее требует анализа метеорологической обстановки уже во всем мире.

