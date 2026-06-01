Киев встречает Международный день защиты детей в виде очередного кровавого удара, а именно, убийством ребенка. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку Геническа в Херсонской области украинскими беспилотниками.

Она подчеркнула, что Киев намеренно пропагандирует антиценности. Например, 9 мая ВСУ ударили по ветеранам ВОВ и снесли памятники героям-освободителям, установив мемориалы нацистам.

По словам Захаровой, подобные действия, как удар БПЛА по Геническу, — это демонстрация открытой террористической сущности и полная отмена цивилизационных ценностных ориентиров у представителей украинской власти.

«Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: <…> уничтожать мирное население, встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», — сказала политик.

Атака ВСУ на Геническ произошла в воскресенье, 31 мая. Удар пришелся по многоквартирным домам густонаселенного района города.

Погиб шестилетний ребенок и пострадали 11 мирных жителей.

По словам пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко, эта атака была намеренным террористическим актом киевского режима, поскольку никаких военных объектов рядом с домами не было.

