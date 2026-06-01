Боевая работа экипажа вертолета Ми-28НМ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны России показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ми-28НМ в зоне специальной военной операции. Экипаж получил координаты личного состава и замаскированного опорного пункта ВСУ от группировки «Центр».

Удар был нанесен авиационными ракетами по указанным координатам. После применения оружия экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на базу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

