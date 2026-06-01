Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Уничтожение ретрансляторов позволило обойти РЭБ и лишить противника связи.

Операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Разведывательный расчет обнаружил замаскированные пункты и ретрансляторы связи. Для поражения объектов, прикрытых РЭБ, использовались ударные дроны на оптоволокне.

Уничтожение ретрансляторов позволило обойти РЭБ и лишить противника связи. Затем был нанесен массированный удар по позициям ВСУ с помощью беспилотников «Молния». В результате слаженных действий пункты управления БПЛА ВСУ были полностью уничтожены, а живая сила противника ликвидирована.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС