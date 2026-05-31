Военных объектов рядом нет: ВСУ намеренно нанесли удар по густонаселенному району Геническа

В районе Геническа, который атаковали ВСУ, нет военных объектов

Всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка.

ВСУ намеренно нанесли удар по густонаселенному району Геническа, где рядом нет военных объектов. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

По его словам, удар пришелся по многоквартирным домам в выходной день, когда люди преимущество находились дома и отдыхали.

«Ни о каких военных объектах поблизости и речи быть не может — это подтверждают как сами пострадавшие, так и очевидцы», — сказал Василенко, отметив, что всем, кто получил ранения, будет оказана необходимая поддержка.

Как ранее писал 5-tv.ru, в результате атаки украинского беспилотника на Геническ в Херсонской области погиб шестилетний ребенок. Ранения также получили шесть мирных жителей.

В результате удара дрона были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно фасады и оконные проемы двух многоквартирных домов, а также шесть легковых автомобилей.

Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 11 человек.

