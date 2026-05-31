До 36 человек увеличилось число отравившихся в кафе паназиатской кухни в Пятигорске

До 36 человек увеличилось число отравившихся в кафе Пятигорска

Фото, видео: СУ СКР по Ставропольскому краю; 5-tv.ru

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе в Пятигорске — на данный момент известно о 36 пострадавших. Об этом сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Известно, что среди пострадавших — двое детей.

Нескольким посетителям, почувствовавшим симптомы отравления, помощь была оказана на месте. Остальных направили в медицинские учреждения для дальнейшего обследования и лечения. Об этом прежде сообщал 5-tv.ru.

