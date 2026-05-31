«Иногда хочется налупениться от души»: Бабкина про лишние килограммы

Фото, видео: Алена Бжахова/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У народной артистки не получается держать вес в одном и том же значении, но она этих колебаний не стесняется.

Народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что не следит за весом и иногда может позволить себе съесть лишнего. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время съемок клипа на песню «Ивушка», записанную вместе с ансамблем «Русская песня» и исполнительницей Ивушкой.

«Не стесняюсь в этом (в разном весе. — Прим. ред.) быть, понимаете. Иногда хочется вот так вот налупениться всего, от души поспать. <…> И конфетку могу съесть, и не одну. Кушать надо тоже с радостью, с аппетитом, с удовольствием. А если удовольствия нет, радости нет, хочется лечь, то и не кушаешь ничего», — сказала артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продюсер Иосиф Пригожин готовится снова заняться похудением. Он хочет попробовать популярные уколы для похудения и рассчитывает сбросить около десяти килограммов. Пригожин признался, что лишний вес мешает ему заниматься некоторыми привычными упражнениями. Продюсер отметил, что ему даже стало трудно подтягиваться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.