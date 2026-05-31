Холера охватила десятки стран: Роспотребнадзор оценил риски для России

Роспотребнадзор: ситуация по холере в РФ стабильна и под контролем

Эпидемиологическая обстановка по холере в России остается спокойной и находится под постоянным наблюдением. Об этом сообщил Роспотребнадзор в канале в мессенджере МАКС.

В ведомстве отметили, что в ряде государств ситуация с опасной инфекцией продолжает вызывать тревогу. С начала 2026 года в 23 странах мира зарегистрировали свыше 78 тысяч случаев заболевания, причем наибольшее число заболевших приходится на государства Африки.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время угрозы распространения холеры на территории России нет. Для предотвращения завоза инфекции действует система «Санитарный щит», предусматривающая усиленный контроль на границе и санитарно-карантинные мероприятия.

Также в ведомстве напомнили, что за последние годы в стране фиксировались лишь отдельные завозные случаи заболевания. По каждому из них специалисты оперативно проводили необходимые противоэпидемические меры, что позволило избежать дальнейшего распространения инфекции и осложнения ситуации.

Россиянам, которые находятся или планируют поездки в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, порекомендовали соблюдать меры профилактики. Для питья, чистки зубов, мытья овощей и фруктов следует использовать только бутилированную воду в заводской упаковке.

Также специалисты советуют отказаться от льда, приготовленного из сырой воды. Мясо, рыбу и морепродукты специалисты советуют употреблять только после полноценной термической обработки.

