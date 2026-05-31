Сценарист «Счастливы вместе» признал вину в убийстве экс-участника «Дома-2»

Трагедия произошла 14 апреля 2025 года. Станислав Берестовой нанес Дмитрию Лукину более 50 ножевых ранений.

Сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой, обвиняемый в убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина, признал свою вину, но заявил, что действовал, защищая собственную жизнь. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Измайловского суда Москвы.

Трагедия произошла 14 апреля 2025 года. По словам Берестового, конфликт начался после того, как он отказался одолжить знакомому 50 тысяч рублей. Подсудимый утверждает, что Лукин находился в состоянии опьянения и вел себя агрессивно.

В суде сценарист рассказал, что попытался вылить оставшийся алкоголь в раковину, после чего якобы получил два удара со спины. В результате, по его словам, он получил серьезную травму лица и практически перестал нормально видеть.

«Я поворачиваюсь, и голова кружится. У меня расплывчатое серое пятно перед глазами. Я не ожидал такой агрессии», — рассказал Берестовой в суде.

Обвиняемый утверждает, что после этого Лукин якобы взял нож и начал угрожать ему расправой. По версии сценариста, он действовал инстинктивно и пытался лишь удержать нападавшего на расстоянии. Берестовой также заявил, что неоднократно просил оппонента остановиться, однако тот продолжал идти на него и угрожать убийством.

«Я говорил ему: „Остановись, хватит“. Он шел на меня как зомби с фразой „убью“. Я не был специалистом по рукопашному бою, я не знал, как прекратить конфликт и обезоружить его, мне было страшно», — заявил подсудимый.

Во время дальнейшей потасовки мужчины оказались на полу. Как рассказал Берестовой, ему удалось вырваться, после чего он нанес несколько ударов ножом. Согласно материалам дела, на теле Лукина обнаружили более 50 ранений. Подсудимый объяснил это состоянием шока и хаотичными действиями во время самообороны.

«Когда ты машешь, чтобы человек остановился, ты не задумываешься», — пояснил он.

После случившегося Берестовой сам вызвал экстренные службы и сообщил о произошедшем. По его словам, с Лукиным они были знакомы по совместному проекту и до трагедии поддерживали хорошие отношения. В день инцидента бывший участник реалити-шоу приехал к нему в гости и собирался остаться на несколько дней.

