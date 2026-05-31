«Зачем ты сюда приперлась»: женщина рассказала об избиении дочери в московском ЖК

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После нападения у подростка диагностировано сотрясение мозга.

Избившие девочку-подростка в московском ЖК «Саларьево парк» женщины оскорбляли ее по национальному признаку. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала мама пострадавшей Оксана Ринчинова.

«На национальной почве, скорее всего, потому что было очень много слов сказано именно по этой теме. Ну вот говорили: узкоглазая, понаехала, тебя никто не ждет, зачем ты сюда приперлась», — поделилась женщина.

Девочка пришла в гости к подруге в ЖК «Саларьево парк». Она попыталась попасть в подъезд, но успела только дернуть ручку двери, когда с ней вступили в перепалку две местные жительницы.

По словам Оксаны, ее дочь зажали в угол, избивали и таскали за волосы. После нападения у подростка рассечена бровь, диагностировано сотрясение мозга. Врачам пришлось наложить пять швов на рану. Камеры дома не зафиксировали происходящее, поскольку события разворачивались вне зоны их досягаемости.

«При этом они старались громко не кричать, эти женщины. От дочки я услышала прям выражение: они на меня шипели. <…> Они даже не дали ей постучаться в дверь к подружке и начали вот так вот забивать. А почему они все это делали тихо, ну я так понимаю, чтобы не услышали соседи, чтобы не привлекать внимания», — пояснила мать девочки.

Позже женщины просто вытерли кровь в коридоре и спокойно ушли по своим делам. Родители девочки хотят, чтобы женщины понесли ответственность за свой поступок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.