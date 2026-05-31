Школьник-руфер сорвался с высотки в Санкт-Петербурге

Опасное увлечение снова закончилось трагедией.

В Санкт-Петербурге погиб подросток-руфер, сорвавшийся с крыши девятиэтажного дома во время попытки забраться на здание. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Трагический инцидент произошел на Московском проспекте. Пострадавшего школьника оперативно доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он скончался в медицинском учреждении. Обстоятельства случившегося уточняются.

По информации источника, подобные случаи уже происходили ранее.

«Подростки любят пробираться на крышу этой элитной высотки. Очередной случай привел к трагедии», — рассказал собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге задержали подростка, который забрался на крышу храма Спаса на Крови. Любителя острых ощущений заметили прохожие и позвонили в полицию. Уже на месте правоохранителям пришлось вызывать на подмогу спасателей. Руфер забрался так высоко, что снять его можно было только с помощью пожарной лестницы. Экстремалом занимается отдел по делам несовершеннолетних.

