ВСУ атаковали школу бокса в Энергодаре

Фото: Telegram/ Пухов LIVE 🇷🇺 / Pukhov_M

ВСУ ударили по школе бокса в Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что здание и стоящие рядом автомобили получили повреждения.

«Сегодня под обстрел попала школа бокса имени Манзули… В результате атаки повреждено остекление здания школы, пострадал автобус, на котором наши спортсмены выезжают на соревнования, а также автомобили, находившиеся рядом», — отмечает Пухов.

Три года назад в здании были завершены масштабные работы по капитальному ремонту, напомнил мэр, но куда страшнее то, что в здании могли оказаться дети.

«Особенно цинично, что удар пришелся именно по спортивному объекту. По месту, где воспитываются характер, сила воли и стремление к победе. По месту, куда ежедневно приходят дети и подростки. Очередная атака на спортивную инфраструктуру — это удар не по стенам и окнам. Это попытка ударить по будущему наших детей», — написал Максим Пухов.

Регионы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. ВСУ обстреливают приграничные регионы нашей страны как беспилотниками, так и ракетами.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, ВСУ нанесли серию ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — по участку шестого энергоблока и транспортному цеху.

