Били ногами и таскали за волосы: две женщины напали на школьницу в Новой Москве

Конфликт произошел у подъезда дома в ЖК «Саларьево парк».

Две женщины избили 14-летнюю девочку, пришедшую в гости к своей подруге в столичный ЖК «Саларьево парк». Об этом 5-tv.ru рассказала мать пострадавшей.

По словам женщины, конфликт начался после того, как подросток попыталась попасть в подъезд и дернула дверь. Это не понравилось местным жительницам, и они вступили с ней в перепалку.

Мать девочки сообщила, что ее дочь получила сотрясение мозга, рассечение брови и многочисленные синяки. По ее словам, подростка загнали в угол, таскали за волосы и били ногами. В результате врачам пришлось наложить пять швов.

После случившегося школьница жалуется на сильные головные боли и много спит. Как утверждает родительница, нападавшие настаивали, что девочка якобы сама нанесла себе травмы и спровоцировала конфликт. Позже они, по ее словам, предложили деньги, чтобы урегулировать ситуацию.

Родители пострадавшей намерены добиваться разбирательства через правоохранительные органы. При этом женщины также подали встречное заявление.

«Со слов 14-летней девочки, 26 мая в одном из ЖК в Новой Москве две женщины причинили ей телесные повреждения. <…> В настоящее время ребенок выписан из стационара. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств», — сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в канале в мессенджере МАКС.

