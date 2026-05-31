«Голова теперь чуть-чуть неровная»: Матвей Сафонов о победе в Лиге чемпионов

Фото: Reuters/Phil Noble

Россиянин с 2024 года играет за французский клуб.

Во время матча Лиги чемпионов голкипер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов получил неприятный удар по голове. Об этом спортсмен рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«После удара в первом тайме у меня голова теперь чуть-чуть неровная», — сказал вратарь.

По словам Матвея Сафонова, удар был сильный. Он минуты три приходил в себя. Несмотря на головокружение, спортсмен быстро собрался и продолжил игру.

«Мне не до страха было. Страх, наверное, — последнее, что в таком матче должно присутствовать», — отметил футболист, добавив, что опасения подвести команду все же были, так как он «плыл».

Матвей Сафонов также рассказал, что чувствует по поводу пропущенного гола. По его словам, можно было бы, конечно, сыграть по-другому, но ничего уже не изменить.

О том, что Сафонов первый россиянин, который за 35 лет выиграл финал Лиги чемпионов в стартовом составе, он и не догадывался. Об этом ему сообщили журналисты. Спортсмен сказал, что не считает это чем-то особенным: он просто работает на пределе своих возможностей. Победа в Лиге чемпионов, как подчеркнул голкипер, — результат всей команды.

Матч прошел 30 мая. Футболисты французского ПСЖ обыграли лондонский «Арсенал» в серии пенальти (4:3) после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Голы забили Усман Дембеле (на 65-й минуте за «ПСЖ») и Кай Хаверц (6-я минута, за «Арсенал»).

