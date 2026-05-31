Лукашенко предупредил о последствиях атаки на Белоруссию

Лукашенко: атака на Белоруссию изменит ход конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он прокомментировал слова Владимира Зеленского о якобы потенциальных целях на территории республики.

Удар по территории Белоруссии может привести к серьезным изменениям в характере украинского конфликта. Об этом по итогам саммита ЕАЭС в Казахстане заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

«Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси — война получит совершенно иное качество в Украине», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что украинские боевики не заинтересованы в открытии нового фронта. Лукашенко считает, что в Киеве понимают последствия появления дополнительной линии боевого соприкосновения протяженностью около полутора тысяч километров.

Комментируя заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы 500 потенциальных целях на территории республики, Лукашенко выразил мнение, что подобная риторика Киева во многом продиктована влиянием европейских партнеров Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские беспилотные летательные аппараты пытались поразить элементы пограничной инфраструктуры Белоруссии. За неделю в стране зафиксировали 116 попыток украинских дронов пересечь границу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.